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تعليم

7 فرق من علماء المستقبل بجامعة الزقازيق يشاركون في أولمبياد ألكسو

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 08:11 م
جامعة الزقازيق يشاركون
جامعة الزقازيق يشاركون في أوليمبياد "الألكسو"
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محمد الطحاوي
أكد الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق أنه من المقرر أن يشارك علماء المستقبل بجامعة الطفل بجامعة الزقازيق في أوليمبياد الالكسو التي تنظمها اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة بالتنسيق مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) هذا العام في الفترة من ٣ إلى ٦ ديسمبر ٢٠١٩، بمشاركة أطفال من جميع الدول العربية بهدف نشر ثقافة البحث العلمي وتبادل الخبرات والتعاون والتواصل لدى الطالب العربي.

وأضاف رئيس الجامعة أن جامعة الطفل بالزقازيق تشارك بسبعة فرق بعدد من المشاريع البحثية في مجالات علوم الحياة، الطاقة الجديدة والمتجددة ، وعلوم الأرض والمياه ، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلي أن فكرة الأولمبياد تقوم على أساس تشجيع التنافس بين الأطفال العرب الذين تتراوح أعمارهم بين 13 – 15 سنة من خلال قيامهم ببحوث علمية يقوم بتقييمها تقييمها لجان تضم أكاديميين متخصصين وتحديد أفضل من بينها وفق المعايير المعتمدة فى المسابقة.

فيما أكد الدكتور "عاطف عامر" منسق جامعة الطفل أن مشاركة الجامعة في المسابقة تحظى بدعم كبير ورعاية من رئيس جامعة الزقازيق والدكتور "محمود صقر" رئيس أكاديمية البحث العلمي والدكتور "خالد عبد الغفار" وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

مضيفا أن جامعة الطفل تشارك في المسابقة بمشروعات تغطي مختلف المجالات العلمية قام بتنفيذها ٢١ طالبا وطالبة موزعين علي سبعة فرق ويضم كل فريق ثلاثة طلاب ، الفريق الأول باسم " فريق هانسون" ويضم توماس أمير فكري، وجوي جاك جرجس ، وبافلي أمجد . والفريق الثاني " فريق ولاد كوكب الأرض" ويضم أحمد أحمد مختار ، وتسنيم أشرف مصطفي ، ومريم أكمل عبدالصمد . أما الفريق الثالت "فريق مجدي يعقوب" ويضم بيمن وائل فوزي ، وفراس أحمد عبدالجليل ، أية أحمد صديق ، والفريق الرابع " فريق 2030" ويضم حبيبة أحمد ممدوح ، وياسمينا مدحت السيد ، وزياد رضا جودة.

والفريق الخامس " فريق المستقبل للطاقة المتجددة" ويضم تقي تامر محمد ، و ماركو البير ابراهيم ، وعبد الرحمن وائل. والفريق السادس " فريق ابن الهيثم" ويضم مصطفي سامح الصباغ ، وعمر محمد حموده ، وجنا ياسر . ويضم الفريق السابع " فريق علماء العرب" ويضم عمر حمدي عبد العظيم ، ومحمد حمدي عبد العظيم ، وليال أشرف زكي.
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