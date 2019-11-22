لـ بشرة مثالية.. إليك نظام يومي للعناية بها

من منا لا تتعرض لمشاكل البشرة، ولكي نسهل عليك المهمة سوف نتحدث عن نظام يومي للعناية بالبشرة، مع مراعاة الفروق في طبيعة كل بشرة.



وفي هذا السياق قالت دكتور سارة عصام أخصائية تجميل، إن البشرة تحتاج لبعض العناية اليومية وعدم الإهمال حتى لا ينتج جفاف أو حب الشباب أو بثور سوداء.



وقدمت سارة عصام، في تصريح خاص لـ صدى البلد، بعض النصائح اليومية التي يجب اتباعها لبشرة أكثر نضارة وصحة قائلا: "يجب الاعتناء اليومي بالبشرة لتجنب مشاكلها".



وأردفت خبيرة التجميل، أن تنظيف البشرة من الأوساخ هي الخطوة الاكثر فعالية للحصول على بشرة نضرة، بالاضافة إلى جلسات تنظيف البشرة العميق للتخلص من الجلد الميت وآثار الحبوب.



وأضافت قائلة: "يفضل أن تقومي بترطيب بشرتك مباشرة بعد تنظيف البشرة لأن المسام سوف تكون مفتوحة والبشرة مستعدة لامتصاص المرطب بشكل ممتاز"، مستكملة أنه من الضروري اختيار المرطب المناسب لبشرتك ويفضل الرطبات الطبيعية.