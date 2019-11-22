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رياضة

لقطة إنسانية | لاعب كوت ديفوار يحمل الطفل المرافق له بعد بكائه

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 08:14 م
منتخب كوت دي فوار
منتخب كوت دي فوار تحت 23 عام
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إسماعيل محمود
ظهر كوواديو إيف دابيلا لاعب منتخب كوت ديفوار الأولمبي ، وهو حاملًا للطفل المرافق معه داخل أرضية الملعب ، وذلك قبل مباراة منتخب بلاده أمام منتخب مصر .

ونشر حساب الإتحاد الإفريقي لكرة القدم على موقع التغريدات القصيرة تويتر فيديو لدابيلا ، وهو يحمل الطفل المرافق له ، وذلك أثناء بكائه ، حيث ظهر دابيلا وهو يقوم بمواساة الطفل ، وذلك أثناء الدخول لأرضية ملعب المباراة .

وتقام الآن على ستاد القاهرة نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا بين منتخب مصر الأولمبي ومنتخب كوت ديفوار ، وذلك بعد تأهلهما بصفة رسمية لأولمبياد طوكيو 2020.
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