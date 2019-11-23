سكان الاسعاف يصرخون من كثرة الإشغالات

أرسلت القارئة شيماء علي شكواها لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد متضررة من الإشغالات الموجودة بمنطقة الاسعاف.



وقالت علي في شكواها: "نحن سكان وسط البلد نعاني من افتراش الباعة الجائلين بضاعتهم فى منطقة الاسعاف بوسط البلد .



وأضافت شيماء علي تسبب افتراش الباعة الجائلين منطقة الإسعاف فى إغلاق وضيق الطريق وزحام مرورى كبير جدا.



وطالبت شيماء علي المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة.



ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.