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حوادث

شاهد.. الاتحاد الدولي للاتصالات يكرم عددا من رجال الشرطة

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 08:33 م
الإتحاد الدولى للإتصالات
الإتحاد الدولى للإتصالات يكرم عدد من رجال الشرطة
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محمد صبرى - رامى المهدي
كرَّم الاتحاد الدولي للاتصالات عددا من رجال الشرطة من مختلف قطاعات وزارة الداخلية المشاركة فى إجراءات تأمين المؤتمر الدولى للاتصالات الراديوية 2019 بمدينة شرم الشيخ، بتسليمهم شهادات تقدير لتميزهم وكفاءاتهم فى أداء واجبهم، ما أدى إلى شعور الجميع بالأمان.

وعقد المؤتمر الدولى للاتصالات الراديوية، للمرة الأولى منذ 20 عاما، خارج المقر الدولى للإتصالات فى جنيف، بمشاركة ضيوف من 160 دولة، منذ انطلاقه فى 28 أكتوبر الماضى.

وأشاد المشاركون فى المؤتمر، بالإجراءات التأمينية، موجهين الشكر لوزارة الداخلية على كل ما بذل من جهود فى التأمين، والذى اتسم بالاحترافية والمستوى العالي فى الآداء.

ويعد هذا التكريم الدولى هو الثانى من نوعه لرجال الشرطة، بعد نجاحهم الكبير فى تأمين مؤتمر التنوع البيولوجى الذى أقيم بمدينة شرم الشيخ فى العام الماضى، بحضور 7000 مشارك، واستمر 17 يومًا، وهو ما يؤكد قدرة هؤلاء الرجال وكفاءتهم فى أداء واجبهم، حيث أن الأمن شريك رئيسى فى إنجاح هذه الفاعليات بفضل خطط أمنية محكمة،وكفاءات أمنية متميزة وتقنيات حديثة،لتبقى مصر وجهة آمنة لكل دول العالم.
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