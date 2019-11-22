نفقات خيالية وانتهاك للدستور .. ترامب في ورطة بسبب لعب الجولف

يعشق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعب "الجولف" حيث يقضي أوقاتا في مبارياته، لكن مدعي عام في إحدى الولايات الأمريكية يتهمه ترامب بانتهاك الدستور.
خلال إحدى رحلات ترامب للجولف في أبريل 2017 ، أنفق عملاء الخدمة السرية 28 ألف دولار في يوم واحد في نادي للجولف يملكه ترامب، لكن المدعي العام في ولاية ميريلاند يقول إن تلك النفقات من بين أمور أخرى ، تمثل انتهاكًا لبند المكافآت، وفقا لمجلة "نيوزويك".
وتبين سجلات حصلت عليها منظمة الشفافية الدولية أنه خلال 6 أشهر تقريبا أنفق جهاز الخدمة السرية أكثر من 250 ألف دولار في عقارات وفنادق مملوكة لشركات ترامب، وهي أموال مخصصة ضمن نفقات الحكومة الأمريكية، مما مما سمح للأموال بالعودة إلى ترامب.
وأوضحت أن معظم تلك الأموال العامة تم إنفاقها على رحلات الجولف التي يقوم بها ترامب، فمثلا تكلفت إحدى رحلات ترامب نحو 30 ألف دولار كنفقات إضافية.
فيما يقول ريان شابيرو المدير التنفيذي للمجموعة إن ترامب ومن خلال رفضه التخلي عن إمبراطوريته التجارية المترامية الأطراف حول الرئاسة الأمريكية إلى مؤسسة تعمل لصالحه.
من جانبه قال بريان فروش المدعي العام لولاية ميريلاند إن إنفاق جهاز الخدمة السرية 28800 دولار في يوم واحد أمر مذهل ينم عن الجشع ويمثل انتهاكا للدستور.
وبخلاف الرؤساء السابقين، يرفض ترامب الفصل بين عمله السياسي وأعماله التجارية، حيث يقول مكتب مدعي الولاية إن الرئيس الأمريكي مستمر في قبول الأموال من الحكومات الأجنبية والمحلية من خلال المعاملات في فندق ترامب الدولي.
ومن المقرر أن تنظر محكمة أمريكية في ديسمبر القادم في دعوى قضائية ضد ترامب مرفوعة منذ عام 2017 يتهم فيها الرئيس الأمريكي بانتهاك الدستور بسبب استمرار الاستثمار في فنادقه رغم عمله السياسي.
خلال إحدى رحلات ترامب للجولف في أبريل 2017 ، أنفق عملاء الخدمة السرية 28 ألف دولار في يوم واحد في نادي للجولف يملكه ترامب، لكن المدعي العام في ولاية ميريلاند يقول إن تلك النفقات من بين أمور أخرى ، تمثل انتهاكًا لبند المكافآت، وفقا لمجلة "نيوزويك".
وتبين سجلات حصلت عليها منظمة الشفافية الدولية أنه خلال 6 أشهر تقريبا أنفق جهاز الخدمة السرية أكثر من 250 ألف دولار في عقارات وفنادق مملوكة لشركات ترامب، وهي أموال مخصصة ضمن نفقات الحكومة الأمريكية، مما مما سمح للأموال بالعودة إلى ترامب.
وأوضحت أن معظم تلك الأموال العامة تم إنفاقها على رحلات الجولف التي يقوم بها ترامب، فمثلا تكلفت إحدى رحلات ترامب نحو 30 ألف دولار كنفقات إضافية.
فيما يقول ريان شابيرو المدير التنفيذي للمجموعة إن ترامب ومن خلال رفضه التخلي عن إمبراطوريته التجارية المترامية الأطراف حول الرئاسة الأمريكية إلى مؤسسة تعمل لصالحه.
من جانبه قال بريان فروش المدعي العام لولاية ميريلاند إن إنفاق جهاز الخدمة السرية 28800 دولار في يوم واحد أمر مذهل ينم عن الجشع ويمثل انتهاكا للدستور.
وبخلاف الرؤساء السابقين، يرفض ترامب الفصل بين عمله السياسي وأعماله التجارية، حيث يقول مكتب مدعي الولاية إن الرئيس الأمريكي مستمر في قبول الأموال من الحكومات الأجنبية والمحلية من خلال المعاملات في فندق ترامب الدولي.
ومن المقرر أن تنظر محكمة أمريكية في ديسمبر القادم في دعوى قضائية ضد ترامب مرفوعة منذ عام 2017 يتهم فيها الرئيس الأمريكي بانتهاك الدستور بسبب استمرار الاستثمار في فنادقه رغم عمله السياسي.