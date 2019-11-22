صحفي بـ BBC يتصل بالشرطة بسبب خروف .. واقعة غريبة

ذهب ليسدل الستار على شرفات منزله ففوجئ بزجاج شرفته مغطى بـ التصدعات والشروخ، وكأن لصا ما كان يحاول الهجوم عليه، فذهب محاولا معرفة ما يحدث؛ فذهل عند رؤية كبش هارب قد تسلل إلى فناء منزله وكسر الشرفة.كوينتين راينر، الصحفي ببي بي سي، لم يتوقع أن كبشا هاربا قد يثير في قلبه الفزع بهذا الشكل، عندما فتح شرفة منزله ليجد الكبش يحدق فيه وكأنه جاء لينتقم منه فقرر إحضار كاميرته ليصور المشهد، ولكن يبدو أن الكبش كان جائعا لذلك قرر اقتحام المنزل.ويقول راينر إن زوجته طلبت الشرطة للتحقيق فيما حدث، وذلك بعد اتصالات عديدة لمراكز محلية تعمل في مجال الزراعة لتأتي لأخذ الكبش، ولكن بعد وقت طويل اتصل مزارع بالزوجين وأخبرهم أنه هرب من حقله، وبعد انتظار ساعات عديدة أتى المزارع ليأخذ كبشه.نقلًا عن موقع "ايه او ال" الأمريكي، اتصل راينر بشركة التأمين وأخبرهم أن كبش قد حطم زجاج شرفته وأنه يريد من الشركة أن تدفع ثمن التأمين، وبالفعل أرسلت الشركة مراقبا لتقدير حجم التلفيات التى أحدثها الكبش، وقررت الشركة دفع معظم ثمن الأضرار فيما تحمل الزوجان ما تبقى.