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أخبار العالم

الحكومة العراقية تنفي سقوط ضحايا خلال مظاهرات اليوم

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 08:32 م
احتجاجات العراق
احتجاجات العراق
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قسم الخارجي
أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الجمعة، أن وزارة الصحة لم تسجل حالات وفاة بساحات التظاهرات اليوم.

ونقل التلفزيون الرسمي عن خلف عبد الكريم قوله ان "عمليات وزارة الصحة لم تسجل وجود حالات وفاة في ساحات التظاهرات هذا اليوم"، وفقا لقناة "السومرية نيوز".

وأضاف ان "ما ذكر من رويترز بشأن ذلك لا صحة له".

يذكر ان وكالة رويترز الاخبارية نشرت اليوم الجمعة، خبرا تضمن ان القوات الامنية قتلت اربعة متظاهرين في بغداد.
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