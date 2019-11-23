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محافظات

اليوم.. إزاحة الستار عن رمز الصداقة والتآخي بين مدينتي المنيا وهيلدسهايم الألمانية

السبت 23/نوفمبر/2019 - 03:00 ص
رمز الصداقة والتآخي
رمز الصداقة والتآخي
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أيمن رياض
أعلن الدكتور مصطفى عبدالنبي عبدالرحمن رئيس جامعة المنيا، عن إزاحة الستار عن التمثال المهدى من الجامعة للمحافظة رمزًا للصداقة والتوأمة والتأخي بين مدينة المنيا ومدينة هيلدسهايم الألمانية.

ومن المقرر أن يتم ازاحة الستار عن التمثال اليوم بميدان طه حسين علي كورنيش النيل بالمحافظة المنيا ، والذي قام بتنفيذه الدكتور الفنان جمال صدقي استاذ النحت البارز بكلية الفنون الجميلة.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بأن المركز الإنتاجي بكلية الفنون الجميلة قام بتنفيذ التمثال من خلال الدكتورجمال صدقي.

ويتم وضعه بأكبر الميادين بالمحافظة، وذلك بعد أن أطلقت مدينة هيلدسهايم علي أحد الكباري بها اسم المنيا تعبيرًا منها عن التواصل بين المدينتين.

من جانبه أوضح الدكتور جمال صدقي بأن التمثال رمز التآخي تم تنفيذه بارتفاع 5 أمام يجمع بين الحضارة الفرعونية القديمة وشعار مدينة هيلدسهايم ويسجل التوأمة بين المدينتين بالكتابتين العربية والألمانية.
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