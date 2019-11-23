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تعليم

فتيات مدينة البعوث الإسلامية يشاركن في أسبوع الفتاة الأفريقية في أسوان

السبت 23/نوفمبر/2019 - 01:01 ص
فتيات مدينة البعوث
فتيات مدينة البعوث الإسلامية يشاركن في أسبوع الفتاة الأفريقي
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محمد شحتة
شاركت فتيات مدينة البعوث الاسلامية بالأزهر الشريف، في أولمبياد الفتاة الافريقية باسوان تحت اشراف استاذة هبه ابراهيم مسئولة النشاط الرياضي وجيهان كامل إخصائية اجتماعية.

واستقبل الشيخ أحمد عبدالحميد رئيس منطقة أسوان الأزهرية، الفتيات في بداية المسابقة، وانتهت المنافسات بفوز نانا خديجة أبوبكر من دولة مالي بالمركز الثاني فى تنس الطاولة، وفازت خديجة جبريل من دولة نيجيريا بالمركز الرابع فى تنس الطاولة، فيما فاز فريق السنغال بالمركز الثالث فى كرة القدم.

ورحب "عبدالحميد" بالفتيات فى بلدهم أسوان، مقدما التهنئة للفائزات منهن فى المنافسات الرياضية، التي أجريت على ملاعب مركز شباب ساحة المدينة.

وأكد على أهمية مثل هذه الزيارات لتعريف طلاب الأزهر المبعوثين بمعالم وحضارة مصر، ولاسيما أسوان وهي بوابة مصر الجنوبية، وبوابة القارة اﻹفريقية، مما يؤدي إلى تقوية العلاقات مع دول القارة.

وأثناء المشاركة فى المنافسات، نظمت جولة سياحية للفتيات، بزيارة معابد فيلة، والسد العالي، ومتحف النيل، ومتحف النوبة بالإضافة إلى القيام بجولة نيلية ، وزيارة القرية النوبية.
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