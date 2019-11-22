بـ 1000 جنيه الليلة.. سيدة تدير ناديا صحيا لممارسة الدعارة والإتجار بالبشر فى الجيزة





وتبين من التحقيقات والتحريات أن النادي تملكه سيدة تستقطب فتيات قاصرات بزعم توفير فرصة عمل لهن في ناد صحي بمقابل مبالغ مالية كبرى على خلاف الحقيقة.



وردت معلومات لمباحث مكافحة جرائم الآداب بالجيزة بادارة سيدة ناديا صحيا بمنطقة حدائق الأهرام للأعمال المنافية للآداب واستقطاب الفتيات لتشغيلهن في ممارسة الرذيلة، عقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبط مالكة النادي وفتاتين.



وأشارت التحريات أن مالكة النادي تستقطب فتيات قاصرات أقل من 18 سنة بزعم توفير فرصة عمل لهن في نادي صحي بمقابل مبالغ مالية كبرى على خلاف الحقيقة وبعد مرور فترة على انتظام الفتيات في النادي الصحي، تعرض مالكته عليهن ممارسة الأعمال المنافية للآداب مع راغبي المتعة الحرام من الرجال مقابل مبلغ مالي يتراوح ما بين 500 - 1000 ألف جنيه للمرة الواحدة.





وعقب تقنين الإجراءات وتكثيف التحريات، تم استئذان النيابة العامة وداهمت حملة أمنية النادي المشار إليه وتم ضبط المتهمة الرئيسية وتم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.



