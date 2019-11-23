إعلان أسماء الطلاب الفائزين في مسابقات ألعاب القوى بأسيوط الأزهرية

أعلنت إدارة توجيه التربية الرياضية، بإدارة رعاية الطلاب بالمنطقة الأزهرية بأسيوط، أسماء الطلاب الفائزين في مسابقات ألعاب القوى التي نظمتها المنطقة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بأسيوط.



وقال الدكتور علي عبد الحافظ، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة: إن عدد الفائزين 45 طالبًا بالمراحل الثلاث (الابتدائية – الإعدادية – الثانوية)، مشيرًا إلى أن الرياضة تسهم في بناء الأبدان مثلما العلم يسهم في تغذية الأرواح.



وجاء الأوائل في كافة مسابقات ألعاب القوي على النحو التالي: أولًا: المرحلة الابتدائية: الطلاب: محمد حلمي، معهد المطيعة (100مترًا) ومحمد بدوي، معهد أبو تيج (الوثب الطويل) وأحمد حفظي، معهد عمر بن الخطاب (دفع الجلة) وعبدالرحمن محمد، معهد عمر بن الخطاب (الوثب العالي).



ثانيًا: المرحلة الإعدادية: الطلاب: حسام الدين حسين، معهد أسيوط (100مترًا) وعبدالله محمود، معهد أسيوط النموذجي 200مترًا) ومحمد بدري، معهد أبو تيج (الوثب الطويل) وحمزة أحمد، معهد أسيوط النموذجي (دفع الجُلة)، وحسام الدين حسين، معهد أسيوط النموذجي (الوثب العالي).



ثالثًا: المرحلة الثانوية: الطلاب: محمد عبدالكريم، معهد أبو تيج (100مترًا) وحازم عبدالعظيم، ومحمد إبراهيم، معهد المناشي (400 مترًا)، وعصام عبدالعظيم، معهد أبو تيج (الوثب الطويل) ومصطفى مجدي، معهد ديروط (دفع الجُلة) وسيد عبد الرحيم، معهد أبنوب (الوثب العالي).