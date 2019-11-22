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تعليم

الأحد المقبل .. معرض جامعة السويس الثالث للكتاب

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 09:40 م
معرض جامعة السويس
معرض جامعة السويس الثالث للكتاب
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حسن غنيمة
تنظم جامعة السويس، معرضها السنوى الثالث للكتاب يوم الاحد المقبل بمشاركة مجموعة كبيرة من دور النشر المصرية والعربية فى الفترة من 24 نوفمبر حتى 5 ديسمبر 2019 بمبنى الابداع والابتكار بالحرم الجامعى تحت رعاية الدكتور السيد الشرقاوى رئيس الجامعة.

كما يشارك بنك المعرفة المصري بفاعلية المعرض وذلك يومي ٣ و ٤ ديسمبر لطلاب الجامعه والدراسات العليا واعضاء هيئه التدريس.

ومن جانبه صرح الدكتور السيد الشرقاوى رئيس جامعة السويس ، أن الهدف من إقامة المعرض هو توفير مصادر المعلومات المختلفة والتي تهم المكتبات وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا والباحثين.
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