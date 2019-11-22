الأحد المقبل .. معرض جامعة السويس الثالث للكتاب

تنظم جامعة السويس، معرضها السنوى الثالث للكتاب يوم الاحد المقبل بمشاركة مجموعة كبيرة من دور النشر المصرية والعربية فى الفترة من 24 نوفمبر حتى 5 ديسمبر 2019 بمبنى الابداع والابتكار بالحرم الجامعى تحت رعاية الدكتور السيد الشرقاوى رئيس الجامعة.



كما يشارك بنك المعرفة المصري بفاعلية المعرض وذلك يومي ٣ و ٤ ديسمبر لطلاب الجامعه والدراسات العليا واعضاء هيئه التدريس.



ومن جانبه صرح الدكتور السيد الشرقاوى رئيس جامعة السويس ، أن الهدف من إقامة المعرض هو توفير مصادر المعلومات المختلفة والتي تهم المكتبات وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا والباحثين.