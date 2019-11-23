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تعليم

المؤتمر الدولي السابع لتربية نوعية القاهرة.. فبراير المقبل

السبت 23/نوفمبر/2019 - 05:01 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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ياسمين سامي
تنظم كلية التربية النوعية بجامعة القاهرة، المؤتمر العلمي الدولي السابع لكلية التربية النوعية في الفترة من 18 و 19 فبراير 2020 " تحت شعار "التعليم النوعي وتحسين جودة الحياة "

واعلنت الكلية بدء قبول طلبات التقديم واوراق العمل البحثية او المشاركة بالحضور في فعاليات المؤتمر العلمي الدولي السابع "التعليم النوعي وتحسين جودة الحياة ".

ودعت الكلية الباحثين من داخل وخارج مصر من المعيدين والمدرسين المساعدين للمشاركة بأوراق العمل أو المشاركات البحثية وورش العمل أو المعارض على هامش المؤتمر.

وياتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، ورئيس شرف المؤتمر الدكتور عبد الرحمن نبوي ذكري نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

ويشرف عليه الدكتور مخلص محمود رئيس المؤتمر و عميد الكلية” والدكتور محمود أبو النور وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث و مقرر المؤتمر.
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