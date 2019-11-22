شاهد.. ألسنة اللهب تتصاعد من محرك طائرة بعد إقلاعها وذعر بين الركاب

هبطت طائرة ركاب تابعة لشركة طيران الخطوط الجوية الفلبينية اضطراريًا في مطار "لوس أنجلوس" الدولي، بعد أن بدأت ألسنة النيران والأدخنة تتصاعد من أحد محركاتها بعد وقت قصير من الإقلاع.



وأفاد تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن الطائرة، التي كان يوجد على متنها 347 راكبًا، كانت متجهة إلى مدينة "مانيلا"، عاصمة الفلبين، صباح يوم الخميس، وقد اضطر قائدها إلى العودة بعد أقل من ساعة على إقلاعها، حيث تسبب عطل ميكانيكي في اشتعال النيران في المحرك الموجود بالجانب الأيمن للطائرة.



وتداولت عدة مواقع إخبارية عالمية لقطات مصورة ترصد ما حدث؛ وكما يتضح من خلال هذه اللقطات، فقد كانت ألسنة اللهب تتصاعد من محرك الطائرة في مشهد يحبس الأنفاس، وهو ما تسبب في إصابة الركاب بحالة ذعر.



وأفاد مسئولو شركة الطيران التي تتبعها الطائرة بأنها قد هبطت دون وقوع أي حادث، ولم يتعرض أي من الركاب الذين كانوا متواجدين على متنها للأذى.



وأشار أحد شهود العيان إلى أن مشهد اشتعال النيران في المحرك تسبب في بكاء وصراخ بعض الركاب.



وقال متحدث باسم شركة الطيران إنه قد تم نقل جميع الركاب على متن رحلة جوية أخرى.





