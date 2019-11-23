فواتير المياه والكهرباء.. أزمة متجددة تؤرق الحكومة.. النواب يتدخل للحل.. ويطالب بمراجعة الشرائح

برلماني يطالب بتعديل نظام الشرائح للمنازل

النواب يتدخل لإنقاذ بيت العيلة ويطالب الحكومة بنظام جديد لشرائح الكهرباء

وجه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال اجتماعه بقيادات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، شركات مياه الشرب، بدراسة أى شكاوى ترد من المواطنين بخصوص الفواتير، وقراءات العدادات، والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن، ومحاسبة المواطنين طبقًا لاستهلاكهم الفعلي.أكد وزير الإسكان، ضرورة مواجهة ظاهرة سرقة وصلات مياه الشرب، والعمل على زيادة تحصيل فواتير الاستهلاك، ومستحقات الشركات لدى المواطنين، من أجل استيفاء حق الدولة.شدد الوزير على ضرورة توعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه، والحفاظ على هذا المصدر الحيوي غير المتجدد، وسبل الاستخدام الأمثل لكل قطرة مياه.قال النائب بدير عبد العزيز، عضو لجنة الطاقة والبيئة، بمجلس النواب، إنه سيتقدم بطلب إحاطة لوزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر، بسبب ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء، وطريقة احتساب الشرائح، في حال لم تقدم الحكومة حلًا للأزمة.أوضح النائب بدير عبد العزيز، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الشريحة الأولى تبدأ من صفر إلى 50 كيلو وات، والثنية من 51 إلى 100 أما الشريحة الثالثة، الأكثر استخدامًا، يتم احتسابها من صفر إلى 300 كيلو وات، مما يحمل المواطن أعباء.وطالب: بأن يتم احتساب الشريحة الثالثة من بدءًا من 101 كيلو وات إلى 300 كيلووات، حتى يتم تخفيف العبء عن المستهلكين.طالب النائب السيد حجازي، عضو لجنة الطاقة والبيئة، بمجلس النواب، بضرورة تعديل نظام العمل بشرائح الأسعار الخاصة بالكهرباء والمياه، في المنازل المكونة من أكثر من طابق، وتعمل بعداد واحد فقط.قال النائب السيد حجازي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"،: "إن هناك معاناة مستمرة من المواطنين، بسبب ارتفاع فواتير الكهرباء والمياه بشكل مبالغ فيه، مطالبًا الحكومة بسرعة التحرك من أجل حل هذه الأزمة التي باتت تؤرق المواطنين".كشف عضو لجنة الطاقة والبيئة، بالبرلمان، أنه سوف يتم تطبيق كروت الدفع المقدم على المياه، كما يحدث الكهرباء، لأنه أكثر حفاظًا على وضبطًا لأسعار الفواتير.وتابع عضو مجلس النواب: "إلا أن تطبيق الدفع المقدم على المياه وتوسيع قاعدة استخدامه على الكهرباء، سوف يأخذ وقتًا، نظرا لاتساع شريحة المشتركين، وعدم توافر الإمكانيات المتاحة لتعميمها مباشرة".