الإعلاميين على السوشيال ميديا .. بوسي شلبي في قبر فريد الأطرش وأسمهان.. ريا أبي راشد في لبنان ..و جديد أسما شريف منير بعد الهجوم على الشعراوي

- لا يتذكر سواه .. إيراني يعاني الزهايمر يزور مدفن فريد الأطرش | شاهد
- تتمنى منح ابنتها الجنسية اللبنانية | ريا أبي راشد توجه رسالة لـ بيروت
- بعد الانتقادات الحادة.. أسما شريف منير تتهرب من معاداتها لـ الشعراوي
- بطولة تامر حسني في طفولته ..عمرو الليثي ينشر مشروع تخرجه
نشاط واسع شهدته حسابات السوشيال ميديا الخاصة بالإعلاميين على مدار اليوم ما بين السفر والرسائل المختلفة لمتابعيهم ، ونستعرض أنشطتهم من خلال التقرير التالي :
أعلنت الإعلامية ريا أبي راشد عن زيارتها لبيروت عبر صفحتها الرسمية على انستجرام ، وذلك تزامنا مع عيد استقلال لبنان.
وقالت ريا أبي راشد عبر صفحتها : : أنا أستعد لرؤية لبنان في هذه الفترة الجديدة والمثيرة ،و لقد بدأت العديد من التغييرات بالفعل في لبنان ".
وتابعت : " أحد هذه التغيرات قد يكون أن "لولا " ( ابنتها) ، في يوم من الأيام ، ستكون قادرة على الحصول على جواز سفر لبناني خاص بها لأن أمها لبنانية فقط دون الحاجة لأن يكون والدها لبنانيا".
وتابعت : " أرسل كل الحب للجميع في الشوارع في جميع أنحاء البلاد اليوم.. أراكي قريبا يا لبنان".
وجاءت التعليقات كالتالي : " عاشت لبنان .. لبنان في القلب لها حكاية "، فيما تساءل أحد المتابعين، ما إذا كان هناك توجه لمنح الجنسية اللبنانية للأبناء طالما أن والدتهم لبنانية ؟".
فيما تسعى الإعلامية أسما شريف منير عبر صفحاتها المختلفة على السوشيال ميديا لاستعادة ثقة جمهورها بها ، بعدما تعرضت لانتقادات واسعة بسبب تصريحاتها المسيئة للشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي والتي اتهمته خلالها بالتطرف، وهو ما دفعها للاعتذار والتركيز على محاولة تحسين صورتها من خلال نشر منشورات دينية تارة ، واجتماعية تارة أخرى.
ونشرت الإعلامية أسما شريف منير عبر صفحتها الرسمية على انستجرام اليوم رسالة جديدة لجمهورها تضمنت دعوة للتفاؤل ، قالت فيها : كل يوم هو بداية جديدة ".
كما نشرت أسما شريف منير عبر صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك"، بالأمس حكمة للشيخ الدكتور عمر عبد الكافي.
ويتضمن المنشور::"الرجال قوامون على النساء، هذا خطاب تكليف وليس تشريفا، فأنت قوام لتجعلها سيدة لا خادمة، أنت قوام لتجعلها زوجة لا جارية، أنت قوام لتجعلها رفيقة لا تابعة".
ورد الجمهور على محاولة أسما شريف منير لنفي الصورة المعادية للشيوخ التي التصقت بها كالتالي : " نصيحه ابعدي عن أي مواضيع مرتبطة بالسياسة والدين".
فيما كشفت الإعلامية بوسي شلبي حكاية مؤثرة من خلال فيديو نشرته على صفحتها عن مواطن إيراني يعاني فقدانا للذاكرة ولا يتذكر أي شيء سوى الفنان الراحل فريد الأطرش.
هذه القصة رصدتها الإعلامية خلال زيارتها لمدفن عائلة الأطرش، حيث يوجد قبر كل من الفنان الراحل فريد الأطرش ، والفنانة أسمهان شقيقته ، وبداخل المدفن يوجد مجموعة من الصور التي تجمع الراحلين بكبار الفنانين، وأبرزهم عبد الحليم حافظ ، وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب ، وأم كلثوم.
ونشرت الإعلامية فيديو لها من داخل المقبرة بصحبة عدد من الزوار بينهم الزائر الإيراني، الذي قالت إنه يعاني من الزهايمر ولا يتذكر أي شيء سوى فريد الأطرش.
وخلال الفيديو طلبت بوسي شلبي من محبي الفنانين الراحلين الدعاء لهما موضحة أن المدفن يعج بالزوار من كل بلدان مختلفة ومنها العراق، و إيران وليبيا.
وتابعت : " الفن ونجوم الفن ، كان لهم تأثيرهم الكبير على المنطقة العربية رغم رحيلهم".
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و نشر الإعلامي عمرو الليثي عبر صفحته الرسمية على فيس بوك مشروع التخرج الخاص به من المعهد العالي للسينما ، وكان عبارة عن فيلم درامي قصير يحمل عنوان خط النهاية .
وأشار عمرو الليثي إلى أن الفيلم شارك في بطولته الفنان الشهير حاليا تامر حسني ، قائلا : " من أرشيف الدكتور عمرو الليثي فيلم مشروع التخرج ، الفيلم الذي شارك فيه تامر حسني وهو صغير " .
ومدة فيلم خط النهاية 12 دقيقة ، وهو من بطولة مجموعة من النجوم أيضا إلى جانب عمرو الليثي، هم الفنان صبري فواز ، والفنانة نشوى مصطفى .
وسبق أن تحدث الفنان تامر حسني ، عن هذا الفيلم والشخصية التي أداها به وهي دور الطفل بندق ، قائلا أنه قريبة من شخصيته الحقيقية التي عاشها خاصة أنه مر بظروف صعبة وقاسية كثيرا.
وتحدث تامر عن مشهد وقوف الطفل بندق أمام أحد محلات الملابس ينظر إليها ويحدث نفسه: "أنا نفسى اشترى الطقم ده" قائلا : أن هذه الشخصية استطاع تمثيلها بشكل جيد لأنها كانت قريبة منه للغاية ".