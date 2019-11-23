الإعلاميين على السوشيال ميديا .. بوسي شلبي في قبر فريد الأطرش وأسمهان.. ريا أبي راشد في لبنان ..و جديد أسما شريف منير بعد الهجوم على الشعراوي



و نشر الإعلامي عمرو الليثي عبر صفحته الرسمية على فيس بوك مشروع التخرج الخاص به من المعهد العالي للسينما ، وكان عبارة عن فيلم درامي قصير يحمل عنوان خط النهاية .



وأشار عمرو الليثي إلى أن الفيلم شارك في بطولته الفنان الشهير حاليا تامر حسني ، قائلا : " من أرشيف الدكتور عمرو الليثي فيلم مشروع التخرج ، الفيلم الذي شارك فيه تامر حسني وهو صغير " .



ومدة فيلم خط النهاية 12 دقيقة ، وهو من بطولة مجموعة من النجوم أيضا إلى جانب عمرو الليثي، هم الفنان صبري فواز ، والفنانة نشوى مصطفى .



وسبق أن تحدث الفنان تامر حسني ، عن هذا الفيلم والشخصية التي أداها به وهي دور الطفل بندق ، قائلا أنه قريبة من شخصيته الحقيقية التي عاشها خاصة أنه مر بظروف صعبة وقاسية كثيرا.



وتحدث تامر عن مشهد وقوف الطفل بندق أمام أحد محلات الملابس ينظر إليها ويحدث نفسه: "أنا نفسى اشترى الطقم ده" قائلا : أن هذه الشخصية استطاع تمثيلها بشكل جيد لأنها كانت قريبة منه للغاية ".

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