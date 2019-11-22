استثمر في أفريقيا 2019.. السيسي: العاصمة الإدارية الجديدة دليل على إمكانية تحويل الحلم إلى حقيقة.. ومصر سعت خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي إلى تحقيق التكامل بين دول القارة

السيسي:

- دخول اتفاقية التجارة الحرة حيذ التنفيذ سيسهم فى تحقيق نمو أعلي ودخل أكبر للمواطن الأفريقي

- انجاز وتفعيل التجارة الحرة الأفريقية سيساهم فى تدفقات التجارة والاستثمار بين دول القارة

- ادعو المؤسسات الإقليمية والدولية لتوفير التمويل لمشروعات البنية التحتية والأساسي

- الإصلاحات الاقتصادية فى مصر خطوة نحو تحقيق التنمية لدول القارة



رحب الرئيس عبد الفتاح السيسى، في مطلع كلمته بمؤتمر استثمر أفريقيا 2019 ، والذي عقد بالعاصمة الإدارية الجديدة بوفود الدول الأفريقية، مؤكدًا أن العاصمة الإدارية الجديدة دليل على إمكانية تحويل الحلم إلى حقيقة إذا توافرت الجهود، وحينما تتوفر الرغب بالجهود الحقيقة.



وأضاف السيسى، أن التنمية تتجاوز تحديات نعملها جيدًا، نسطر معًا واقعًا جديدًا عنوانه الأفضل لكل مواطني القارة الأفريقية، حيث ان مصر سعت خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي إلى تحقيق التكامل بين دول القارة، كما أن دخول اتفاقية التجارة الحرة حيذ التنفيذ سيسهم فى تحقيق نمو أعلي ودخل أكبر للمواطن الأفريقي، حيث تضم ما يقارب من 1.2 مليار نسمة.



وأضاف الرئيس السيسى، أن ذلك انجاز يتطلب البناء عليه لزيادة معدل التجارة الأفريقية البينية والتى لا تتجاوز 15% فى الوقت الحالي، مشيرا الى أن انجاز وتفعيل التجارة الحرة الأفريقية سيساهم فى تدفقات التجارة والاستثمار بين دول القارة، ويساعد الدول على تجاوز صعوبات الاقتصايات.



وأكد الرئيس السيسى، أن اللقاء في مؤتمر أفريقيا 2019 نبحث ما بدأناه لتحقيق التنمية لقارتنا، موضحا أن التنمية في أفريقيا ليست مسؤولية الحكومات وحدها ولكن تتطلب مشاركة القطاع الخاص، مضيفا: نعمل على زيادة معدل التجارة البنية وتفعيل منطقة التجارة الحرة.



ودعا الرئيس السيسى فى كلمته، المؤسسات الإقليمية والدولية لتوفير التمويل لمشروعات البنية التحتية والأساسية، مضيفا أن الإصلاحات الاقتصادية فى مصر خطوة نحو تحقيق التنمية لدول القارة.