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أخبار العالم

تحذيرات من عواقب وخيمة.. الائتلاف الحاكم في إثيوبيا يندمج في حزب واحد

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 09:45 م
رئيس الوزراء الإثيوبي
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد
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أحمد محرم
صوتت ثلاثة من أصل أربعة أحزاب تشكل الجبهة الثورية الديمقراطية الشعبية، الائتلاف الحاكم في إثيوبيا، لصالح الاندماج في حزب واحد.

وبحزب إذاعة "فويس أوف أميركا"، تسبق هذه الخطوة الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في مايو المقبل، حيث أعلنت الأحزاب الثلاثة اندماجها في حزب واحد يحمل اسم "حزب الرفاه".

ونقلت الإذاعة عن بيان لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن حزب الرفاه "ملتزم بتطبيق وتعزيز نظام فيدرالي حقيقي، يعترف بالتنوع وبإسهامات جميع الإثيوبيين".

وأضافت الإذاعة أن حزب جبهة تحرير شعب تيجراي، وهو الحزب المهيمن في الائتلاف الحاكم، رفض التصويت مع الأحزاب الثلاثة الأخرى أمس الخميس، ورفض الاندماج معها في حزب واحد.

وقال القيادي بحزب جبهة تحرير شعب تيجراي جيتاشيو رضا إن "العملية كلها مسرحية كاملة. رئيس الوزراء لم يتبع الإجراءات الصحيحة. هذا الأمر خطأ وغير ديمقراطي".

وكان حزب جبهة تحرير شعب تيجراي قد حذر الشهر الماضي في بيان من أن تشكيل حزب واحد لمكونات الائتلاف الحاكم من شأنه أن يضع إثيوبيا على طريق التفكك.
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