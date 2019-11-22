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توك شو

توفيق عكاشة مهللا على الهواء: ويل للعرب من شر اقترب .. فيديو

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 09:37 م
الإعلامي توفيق عكاشة
الإعلامي توفيق عكاشة
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عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن هناك دولا تخطط لنشر الإرهاب في الدول العربية لإسقاطها والقضاء عليها، مرددا: " ويل للعرب من شر اقترب".

وأضاف عكاشة خلال حلقة اليوم من برنامج " مصر اليوم"، المذاع على فضائية " الحياة"، أن داعش صناعة امريكية لاسقاط الدول العربية، وان بداية التخطيط لاسقاط للدول العربية بدأ في عام 1928 من خلال استخدام الدين للسيطرة على الشعوب العربية.

وأكد عكاشة، أن تلك المخططات استخدمت الدين لكسب العاطفة والسيطرة على الشعوب، مشيرا إلى أن كل أنظمة الحكم التي قامت قديما في الدول العربية كانت تدعي التدين.

وتابع عكاشة، أنه عقب الحرب العالمية الأولى سقطت الخلافة التي ادعت أنها إسلامية وهي الخلافة العثمانية، مؤكدا أن أحد أهداف هذه الحرب هي إسقاط الدولة العثمانية.

وأوضح عكاشة، أنه عقب الحرب بدأ التخطيط لاسقاط وتفرقة وتقسيم الدول العربية لتصبح 22 دولة عربية.
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