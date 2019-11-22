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محافظات

للقضاء عليها نهائيا .. فتح فصل لمحو أمية الأهالي بقرية المنيرة بـ الخارجة

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 09:56 م
. فتح فصل لمحو أمية
. فتح فصل لمحو أمية الأهالي بقرية المنيرة بـ الخارجة
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منصور ابوالعلمين
أعلنت أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد، مساء اليوم الجمعة، عن فتح فصل محو أمية بقرية المنيرة بمركز الخارجة.

أكدت أمينة المرأة بحزب مستقبل وطن بمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، كاميليا كمال، أن الفصل لمحو الأمية وتعليم الكبار جري فتحه في قرية المنيرة.

وأوضحت ان ذلك يأتي تفعيلًا للبروتوكول الموقع بين الهيئة العامة لتعليم الكبار بالمحافظة، وأمانة المرأة بالحزب بقيادة أمينة المرأة بالمحافظة المهندسة ابتسام أبو رحاب، ودعمًا لمبادرة "أنتي عظيمة" وهي مبادرة أطلقتها أمينة عام المرأة بالحزب علي مستوي الجمهورية الدكتورة رشا رمضان.

أضافت كاميليا، أن الدراسة بدأت في الفصل لمحو أمية وتعليم الكبار بقرية المنيرة علي أن تستمر الدراسة لمدة 3 أشهر مقبلة، وذلك في الدورة الأولي للفصل والتي تنتهي في نهاية يناير 2020.

وأوضحت أن أمانة المرأة بالحزب بمركز الخارجة، تواصل فتح فصول أخري خلال الفترة القليلة المقبلة، في 7 قري بالمركز وهي ( الخرطوم- الشركة 17- الشركة 8 – ناصر الثورة – فلسطين – صنعاء – الجزائر).
للقضاء عليها نهائيا .. فتح فصل لمحو أمية الأهالي بقرية المنيرة بـ الخارجة
للقضاء عليها نهائيا .. فتح فصل لمحو أمية الأهالي بقرية المنيرة بـ الخارجة
للقضاء عليها نهائيا .. فتح فصل لمحو أمية الأهالي بقرية المنيرة بـ الخارجة
للقضاء عليها نهائيا .. فتح فصل لمحو أمية الأهالي بقرية المنيرة بـ الخارجة
للقضاء عليها نهائيا .. فتح فصل لمحو أمية الأهالي بقرية المنيرة بـ الخارجة
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