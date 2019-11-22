أخبار الفن| معركة بين رانيا يوسف وسما المصري .. معلومات عن شبيهة ياسمين صبري

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير الآتي.عادت الفنانة رانيا يوسف لـ تتصدر مؤشر جوجل اليوم الجمعة، بعد مغادرة قائمة الأكثر بحثا، أمس الخميس، وحلول الراقصة سما المصري والفنانة شيما الحاج بدلا منها.تألقت الفنانة جيهان خليل المعروفة باسم شبيهة ياسمين صبري في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ولفتت الأنظار بإطلالتها الأنيقة.أكد شريف عرفة أنه لا يقدم أفلاما من أجل المشاركة في المهرجانات، لافتا إلى أنه يهمه أيضا النجاح الجماهيري وتحقيق إيرادات عالية.أكدت منة شلبى في ندوة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي المقامة حاليا أنها تشعر بالراحة فى العمل مع المخرجات النساء لأكثر من سبب.تألق الفنان تامر حسني، في حفل ختام بطولة أمم إفريقيا للشباب، وقدم الأغنية الرسمية لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت سن 23 سنة، باستاد القاهرة.أحيا الهضبة عمرو دياب، حفل مهرجان القاهرة السيمائي الدولي، وسط حضور جماهيري كبير جدًا، وكان على رأس الحضور الفنانة دينا الشربيني.