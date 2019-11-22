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فن

أخبار الفن| معركة بين رانيا يوسف وسما المصري .. معلومات عن شبيهة ياسمين صبري

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 10:04 م
آيه عاطف
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير الآتي.

معركة سما المصري ورانيا يوسف | ماذا فعلت الاخيرة بعد خطف التريند منها

عادت الفنانة رانيا يوسف لـ تتصدر مؤشر جوجل اليوم الجمعة، بعد مغادرة قائمة الأكثر بحثا، أمس الخميس، وحلول الراقصة سما المصري والفنانة شيما الحاج بدلا منها.


بعد تألقها في القاهرة السينمائي.. معلومات عن شبيهة ياسمين صبري

تألقت الفنانة جيهان خليل المعروفة باسم شبيهة ياسمين صبري في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ولفتت الأنظار بإطلالتها الأنيقة.


شريف عرفة يرد على اتهامه بالإساءة للصحفيين في فيلم الممر

أكد شريف عرفة أنه لا يقدم أفلاما من أجل المشاركة في المهرجانات، لافتا إلى أنه يهمه أيضا النجاح الجماهيري وتحقيق إيرادات عالية.


منة شلبى: أحب العمل مع المخرجات السيدات لهذا السبب

أكدت منة شلبى في ندوة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي المقامة حاليا أنها تشعر بالراحة فى العمل مع المخرجات النساء لأكثر من سبب.

تامر حسني يتألق في حفل ختام بطولة أمم أفريقيا للشباب .. صور

تألق الفنان تامر حسني، في حفل ختام بطولة أمم إفريقيا للشباب، وقدم الأغنية الرسمية لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت سن 23 سنة، باستاد القاهرة.

شاهد.. حلا شيحا وهنا الزاهد ترقصان على غناء عمرو دياب

أحيا الهضبة عمرو دياب، حفل مهرجان القاهرة السيمائي الدولي، وسط حضور جماهيري كبير جدًا، وكان على رأس الحضور الفنانة دينا الشربيني.
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