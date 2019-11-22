بعد أزمة حديثها بالإنجليزية.. تعليق منة شلبي على ندوتها بـ القاهرة السينمائي

علقت الفنانة منة شلبي على الندوة التي عقدت لها على هامش الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.



وغردت منة شلبي عبر حسابها في تويتر قائلة: "شكراً لكل حد جه الندوة النهاردة، بجد بجد أسعدتوني بحضوركم واتبسطت بأسئلتكم .. محبة خالصة مني ليكم".



ولم تعلق منة شلبي على أزمة غضب بعض الحضور بسبب كثرة كلامها باللغة الإنجليزية رغم أن معظم حضور الندوة كان من المصريين.



كانت أثارت الفنانة منة شلبي غضب الجماهير المصرية بسبب تحدثها خلال الندوة الخاصة بتكريمها على هامش مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الحالية الـ 41، باللغة الإنجليزية في حضور جماهير مصرية.



وترك عدد من الحاضرين الندوة بسبب عدم فهمهم للغة الانجليزية وهو ما اعتبره البعض قلة احترام ومبالغة لأنها في الأساس فنانة مصرية تكرم في مهرجان بلدها.



وصرح الحاضرون في تصريحات خاصة لصدى البلد :" هي مش من أوروبا وعيب لما تحترم عدم فهم البعض للغات الاجنبية"، وعلق اخرون :" الفنانين زودوها".