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رياضة

بعد نقطتي منتخب مصر.. البدري في دبي لتسليم جوائز دورة ودية | صور

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 09:44 م
صدى البلد
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ريهام بكير
يتواجد حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم في دبي ، من اجل حضور فعاليات دورة DHL الودية ، والتي يعمل في احد فروعها نجل المدرب الكبير.

وتقام الدورة الودية في نوفمبر من كل عام بين افرع الشركة في الشرق الاوسط ، من مختلف الدول ، ويسلم جوائزها احدى الشخصيات الرياضية.

ويقيم البدري في احد الفنادق الكبرى بجبل علي على بعد 20 دقيقة من امارة دبي ، منذ امس الخميس ، ليحضر مباريات اليوم الجمعة ويسلم جوائزها في نهايتها.

الجدير بالذكر ، ان البدري قاد الفراعنة في مباراتين رسميتين ، في التصفيات المؤهلة لامم افريقيا 2021 بالكاميرون ، وحصد نقطتين من تعادل ايجابي مع كينيا 1-1 ، وتعادلا سلبيا مع جزر القمر ، ما جعل العديد من النقاد والجماهير يوجهون سهام النقد والهجوم عليه بسبب الاداء الهزيل.

ومن جانبه اكد البدري ، ان توقف مسابقة الدوري لمدة طويلة ، اثر سلبا على الفراعنة ، مشيرا الى ان من ينتقده غير عقلاني ، ويعد بان القادم افضل.
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