ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

آخر فرصة لقبول تظلمات التموين في هذا الموعد

السبت 23/نوفمبر/2019 - 01:00 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد صبيح
أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار عمليات قبول تظلمات المستبعدين من البطاقات التموينية علي مستوي الجمهورية لنهاية نوفمبر الجاري.

قال أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة في تصريحات له ، أنه جار اعادة النظر في تظلمات العدالة الاجتماعية مع استمرار صرف الدعم لأصحاب البطاقات بما فيهم الذين ظهرت لهم رسالة إخطار بالاستبعاد حتى تتبين أحقية مقدم التظلم من عدمه .

وذكر أنه لا يوجد موعد محدد للحذف أو الاستبعاد دون التأكد من حقيقة التظلمات، موضحا أن عمليات قبول التظلمات مستمرة علي مستوي المديريات ومكاتب التموين التابعة.
Advertisements

ترشيحاتنا

شاهد .. الرئيس السيسي يكتب على السبورة في الفصول التعليمية الذكية

تعرف على سيارة رونالدينيو الجديدة من معرض الرياض للسيارات | صور

في الوقت القاتل .. كوت ديفوار تتعادل مع منتخب مصر الأوليمبي

عروس تبتر ذراعها قبل زفافها للزواج من فتى احلامها .. والسبب مؤلم

حمد الله على السلامة | أول ظهور لـ الخطيب في الأهلي بعد العودة من فرنسا

ترامب يحسم جدل مرشحه لمنصب نائب الرئيس في انتخابات 2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الشمس تهدد الأرض.. علماء يحذرون من تأثيرها على البنية التحتية

على غرار رانيا يوسف | درة تشعل إنستجرام بـ فستان بدون بطانة

بـ فستان أسود قصير | ليلى علوي تستعرض جمالها فى أحدث ظهور