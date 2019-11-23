2.047 مليار جنيه صافي مبيعات الأجانب في البورصة منذ بداية 2019

سجل المستثمرون الأجانب بالبورصة المصرية، صافي بيع بنحو 2047.4 مليون جنيه منذ بداية العام الجاري، مقابل نحو 718.2 مليون جنيه للعرب، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات.



تعاملات المصريين في البورصة المصرية سجلت نسبة 65.3% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة خلال الأسبوع الماضي، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 26.7% والعرب على 8.1% وذلك بعد استبعاد الصفقات.



وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 67.5 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 63.2 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.



يذكر أن تعاملات المصريين مثلت 67.2 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 23.9 % و سجل العرب 8.9%.