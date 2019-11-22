شاهد.. أحمد مكي في أحدث ظهور له على إنستجرام

نشر النجم أحمد مكى صورة جديدة له عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهر أحمد مكى فى الصورة اثناء تصويره إعلان لإحدى شركات الاتصالات الذى لاقى رواجًا كبيرًا بين العديد من فئات المجتمع المصري.
وتوفى والد النجم أحمد مكى، الشهر الماضي، خلال إقامته فى دبى بدولة الإمارات، وسافر أحمد مكى برفقة أسرته إلى هناك لإلقاء النظرة الأخيرة عليه، ودفنه هناك، وتم تشييع الجثمان عقب صلاة الجمعة من مسجد مريم عبدالله بن بروك، بمدينة أبو ظبي، بمشاركة الأهل والأصدقاء.
يذكر أن أحمد مكي يحمل الجنسية الجزائرية، وشقيقته هي الفنانة إيناس مكي، التي شاركت في بطولة عدة مسلسلات، منها مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي".
وبدأ مكي مشواره الفني عام 2001 وشارك في بطولة عدة أفلام، منها طير إنت ولا تراجع ولا استسلام ومرجان أحمد مرجان وإتش دبور ومن أشهر المسلسلات التي قام ببطولتها الكبير أوي وخلصانة بشياكة.
وظهر أحمد مكى فى الصورة اثناء تصويره إعلان لإحدى شركات الاتصالات الذى لاقى رواجًا كبيرًا بين العديد من فئات المجتمع المصري.
وتوفى والد النجم أحمد مكى، الشهر الماضي، خلال إقامته فى دبى بدولة الإمارات، وسافر أحمد مكى برفقة أسرته إلى هناك لإلقاء النظرة الأخيرة عليه، ودفنه هناك، وتم تشييع الجثمان عقب صلاة الجمعة من مسجد مريم عبدالله بن بروك، بمدينة أبو ظبي، بمشاركة الأهل والأصدقاء.
يذكر أن أحمد مكي يحمل الجنسية الجزائرية، وشقيقته هي الفنانة إيناس مكي، التي شاركت في بطولة عدة مسلسلات، منها مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي".
وبدأ مكي مشواره الفني عام 2001 وشارك في بطولة عدة أفلام، منها طير إنت ولا تراجع ولا استسلام ومرجان أحمد مرجان وإتش دبور ومن أشهر المسلسلات التي قام ببطولتها الكبير أوي وخلصانة بشياكة.