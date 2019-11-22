ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شاهد.. أحمد مكي في أحدث ظهور له على إنستجرام

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 10:04 م
احمد مكى
احمد مكى
Advertisements
محمد بدران
نشر النجم أحمد مكى صورة جديدة له عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر أحمد مكى فى الصورة اثناء تصويره إعلان لإحدى شركات الاتصالات الذى لاقى رواجًا كبيرًا بين العديد من فئات المجتمع المصري.

وتوفى والد النجم أحمد مكى، الشهر الماضي، خلال إقامته فى دبى بدولة الإمارات، وسافر أحمد مكى برفقة أسرته إلى هناك لإلقاء النظرة الأخيرة عليه، ودفنه هناك، وتم تشييع الجثمان عقب صلاة الجمعة من مسجد مريم عبدالله بن بروك، بمدينة أبو ظبي، بمشاركة الأهل والأصدقاء.

يذكر أن أحمد مكي يحمل الجنسية الجزائرية، وشقيقته هي الفنانة إيناس مكي، التي شاركت في بطولة عدة مسلسلات، منها مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي".

وبدأ مكي مشواره الفني عام 2001 وشارك في بطولة عدة أفلام، منها طير إنت ولا تراجع ولا استسلام ومرجان أحمد مرجان وإتش دبور ومن أشهر المسلسلات التي قام ببطولتها الكبير أوي وخلصانة بشياكة.

شاهد.. أحمد مكي في أحدث ظهور له على إنستجرام
Advertisements

ترشيحاتنا

لقطة إنسانية | لاعب كوت ديفوار يحمل الطفل المرافق له بعد بكائه

واحدة من 65 على مستوى العالم | محمد رمضان يشتري سيارة من معرض الرياض | تفاصيل

حمد الله على السلامة | أول ظهور لـ الخطيب في الأهلي بعد العودة من فرنسا

دون أدوية.. 4 علاجات طبيعية لالتهابات القولون

حقيقة حريق نادي الزمالك ووجود خسائر | مدير عام النادي يعلق

بـ فستان أسود قصير | ليلى علوي تستعرض جمالها فى أحدث ظهور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان أسود قصير | ليلى علوي تستعرض جمالها فى أحدث ظهور

بـ جونيلا قصيرة | رانيا يوسف تخطف الأنظار فى اليوم الثالث من القاهرة السينمائي

أب يتلقى أسوأ رسالة ممكنة أثناء محاولة جمع تبرعات لعلاج طفله.. شاهد