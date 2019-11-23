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تعليم

غلق باب النشر في مجلة ألسن عين شمس .. 30 نوفمبر

السبت 23/نوفمبر/2019 - 07:02 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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ياسمين سا مي
فتحت كلية الألسن بجامعة عين شمس باب النشر في مجلة الألسن للترجمة ، العدد الخامس عشر يناير ٢٠٢٠ ، تحت رعاية الدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ود.سلوى رشاد عميد الكلية.

وتتلقى الكلية المشاركات باللغة العربية في الأبواب التالية: "بحوث علمية تم تحكيمها ، دراسات نقدية في الترجمة، تكنولوجيا الترجمة" ، مشيرا إلى أن المشاركات ستخضع للتحكيم و المراجعة من قبل هيئة تحرير المجلة قبل قبول نشرها ، وذلك للوقوف علي مدى ملاءمة الموضوع لأبواب المجلة ، وجودة البحث أو المقال و التزامه بضوابط التحرير و النشر المعلنة و وفقا لأسبقية الارسال .

وشددت الكلية علي أن الموعد النهائي لتلقي المشاركات هو ٣٠ من نوفمبر المقبل ، علي البريد الإلكتروني التالي: [email protected] ، مع تحديد الباب المراد النشر ، وفي حالة وجود استفسار يرجى إرسال رسالة على البريد الإلكتروني المذكور أعلاه.
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