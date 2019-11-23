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برلمان

برلماني: بيان عاجل بسبب زيادة سعر توريد محصول قصب السكر

السبت 23/نوفمبر/2019 - 12:48 ص
صدى البلد
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القسم السياسي
قال النائب سعد تمراز عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن الحل لا يكمن في زيادة سعر توريد قصب السكر، لأن بزيادة سعر التوريد يزيد تلقائيًا سعر المنتج بالأسواق، موضحًا أنه بهذا الشكل نعالج مشكلة بظهور مشكلة أخري غيرها.

وأكد النائب سعد تمراز، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه قدم بيان عاجل للدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان بسبب سعر توريد قصب السكر، الذي لا يتوافق مع مصاريف الرى و الجمع و النقل و الأسمدة للمحصول، مما يؤثر بالسلب علي المزارع وعلي سعر المنتجات التي لا تتوافق مع إمكانيات المواطنين.

وأشار عضو لجنة الزراعة و الري، إلي أن الحل في أيدي الحكومة والجهات المختصة، فمن الضروري إضافة دعم بغرض زيادة سعر التوريد للفلاح بحيث لا يؤثر ذلك بالسلب علي سعر المنتجات بالأسواق للمشتري.

يأتى ذلك بعد أن ناشد النائب خالد عبدالمنعم مجاهد، عضو مجلس النواب عن دائرة إسنا بالأقصر، المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لزيادة سعر توريد محصول قصب السكر إلى 1000 جنيه على الأقل بدلًا من 720 جنيهًا للطن الواحد.

وقال "مجاهد"، في مذكرة لمجلس الوزراء أمس، إن السعر الحالي "ظالم" ولا يكفي تكلفة زراعة ورعاية المحصول طوال العام، في ظل ارتفاع تكاليف الأسمدة الزراعية وتكاليف الري، فضلًا عن زيادة تكاليف أجرة الجمع والنقل.

وأكد "نائب إسنا" أن المزارعين في الصعيد يرون أن زراعة محصول القصب في ظل تكلفته العالية، أصبح عبئًا على المزارع، باعتباره محصولًا غير مربح مقارنةً بباقي المحاصيل الأخرى، التي لا تحتاج إلى تكلفة عالية، ويجني من ورائها الفلاح هامش ربح كبيرا، يسدد منه التزاماته ومصاريفه ويعينه بالباقي على أعباء الحياة وتدابير المعيشة.

وأشار إلى أن جموع الفلاحين يناشدون رئيس مجلس الوزراء، الوقوف في صفهم، وإنصافهم واتخاذ قرار بزيادة سعر توريد قصب السكر، على أن تراعى هذه الزيادة ارتفاع تكاليف مستلزمات الزراعة، والإنتاج، والعمالة، وتحقيق معادلة عادلة للتكلفة النهائية حتى لا يضار الفلاح.
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