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توفيق عكاشة: كل العرب أصلهم فراعنة وبالدليل .. فيديو

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 09:58 م
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
أكد الإعلامي توفيق عكاشة، أن كل الدول العربية في الأصل فراعنة، مستنكرا أن البعض يرددون أن المصريين أصلهم فراعنة وليسوا عربا.

وأضاف عكاشة، خلال تقديم برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة": "يقولك احنا الفراعنة ملناش دعوة بالجنس العربي، والمصري أصل العرب، سيدنا إسماعيل أبو العرب تزوج من أم مصرية".

وتابع عكاشة: "كل العرب أصلهم فراعنة، بلا استثناء في شرق أو غرب الوطن العربي".

واستطرد عكاشة: "مازغ بن كنعان، تزوج من قبيلة مصرية في واحة سيوة، لكنهم يصدروا لك علم فاسد وأنساب خطأ، للتفرقة بين العرب".

وتحدث عكاشة خلال حلقة اليوم من برنامجه عن نشأة جماعة الأخوان الارهابية، وكيف تخطط لاسقاط الدول العربية وتغيير هويتها.
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