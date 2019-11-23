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تعليم

بنك المعرفة ينظم ورشة عمل بجامعة دمنهور يومي 2 و 3 ديسمبر

السبت 23/نوفمبر/2019 - 08:06 ص
بنك المعرفة المصري
بنك المعرفة المصري
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ياســـمين بدوي
يقيم بنك المعرفة المصري ورشة عمل في جامعة دمنهور على مدار يومي الإثنين والثلاثاء 2 و 3 ديسمبر في تمام العاشرة صباحًا.

ومن المقرر أن تدور ورشة العمل حول بنك المعرفة المصري والمصادر المتاحة على الموقع من مختلف الناشرين، بالإضافة إلى نظام التصفح، وما يسمى بالبحث المتحد أو البحث المجمع "Federated Search".

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد جدول اعمال هذه الورشة :

اليوم الأول:
EKB Overview, Federated Search, Browsing System, Publishing System (10:00 - 11:00)
EUL Speech 11:00 - 11:30
IOP 11:30 - 12:00
Taylor & Francis 12:00 - 12:30
Break 12:30 - 1:00
IET 1:00 - 1:30
EBSCO 1:30 - 2:00
Emerald 2:00 - 2:30
Clarivate 2:30 - 3:00

اليوم الثاني:
Sage 10:00 - 10:45
CAB Abstracts 10:45 - 11:30
Obeikan 11:30 - 12:15
Break 12:15 - 12:45
Dar Al Mandumah 12:45 - 1:30
Elsevier Science 1:30 - 2:15
Elsevier Science 2:15 - 3:00

جدير بالذكر أنه كان قد بدأ بنك المعرفة المصري سلسلة من ورش العمل في مختلف الجامعات المصرية، بدأت بجامعة أسوان، وجامعة جنوب الوادي، وجامعة سوهاج، وجامعة أسيوط، وجامعة بنها، وجامعة طنطا، وجامعة الزقازيق، وجامعة دمياط، وجامعة مدينة السادات، وجامعة المنصورة، وجامعة القاهرة، وجامعة عين شمس، وجامعة كفر الشيخ، وجامعة المنوفية، وجامعة قناة السويس، وجامعة المنيا، وجامعة حلوان، وجامعة الفيوم، وجامعة بني سويف وجامعة الإسكندرية.
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