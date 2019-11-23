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فن

قدام مرايتها لـ عمرو دياب تقترب من 5 ملايين مشاهدة.. فيديو

السبت 23/نوفمبر/2019 - 12:31 ص
عمرو دياب
عمرو دياب
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اقتربت أغنية قدام مرايتها للنجم عمرو دياب من تحقيق 5 ملايين مشاهدة حيث وصلت لـأكثر من 4 ملايين و600 ألف مشاهدة بعد مرور أسبوعين على طرحها بقناته الرسمية بموقع يوتيوب.

أغنية «قدام مرايتها» لـ عمرو دياب، من كلمات: تامر حسين، وألحان: عزيز الشافعي: وتوزيع موسيقي: طارق مدكور، ميكس وماستر: طارق مدكور.

وكان عمرو دياب، قد طرح 5 أغاني من ألبومه الجديد «أنا غير»، وهي على الترتيب: «أنا غير، يوم التلات، تحيرك، متغير، قدام مرايتها».

وينتظر جمهور عمرو دياب طرح باقي ألبومه «أنا غير»، الذي كان منتظر طرحه في الصيف الماضي، وتأخر طرحه لأكثر من مرة.

كان قدم الهضبة أمس حفلا غنائيا خاصا على هامش الاحتفالات المقامة ضمن فعاليات مهرجان "القاهرة السينمائي الدولي" في دورته الـ41.

وقدم عمرو دياب، العديد من أشهر أعماله، وأغاني ألبومه الجديد، ومنها "قدام مرايتها" و"يوم تلات" بحضور عدد كبير من النجوم أبرزهم نادية الجندي، أحمد فهمي، هنا الزاهد، لقاء الخميسي، عبير صبري، خالد سليم، تامر هجرس، بوسي شلبي.
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