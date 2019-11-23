ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الأمم المتحدة: ميلاد 395 ألف طفل حول العالم بداية 2019

السبت 23/نوفمبر/2019 - 05:41 ص
صدى البلد
Advertisements
آية الجارحي
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء نشرة إحصائية بمناسبة اليوم العالمى لحقوق الطفل الذى يحتفل به يوم 20 نوفمبر من كل عام حيث يوافق إقرار الجمعية العامة الأمم المتحدة لإعلان حقوق الطفل عام 1959.

ومن أهم المؤشرات الإحصائية :

الأطفال في العالم

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" أن بداية عام 2019 شهدت ميلاد أكثر من 395 ألف طفل حول العالم.

وكان عدد الأطفال وفقًا لتقديرات الجهاز عام (2019) 32.9% من الأطفال في الفئة العمرية (0 – 4سنوات) وهي النسبة الأعلى بين الأطفال، وكان أقلها في الفئة العمرية (15 – 17 سنة) حيث بلغت نسبتهم 13.8% .

فئات السن

بلغ عدد الأطفال المصريين (أقل من 18 سنة)38.8مليون طفل (عدد الأطفال الذكور 20.1 مليون طفل بنسبة 51.8% وعدد الاطفال الإناث 18.7مليون طفلة بنسبة 48.2%) ويمثل هذا العدد 39.3% من إجمالي السكان عام 2019.

أما الحالة التعليمية للأطفال (وفقًا لبيانات وزارة التربية والتعليم) عام 2018/2019 بلغت نسبة المقيدين في رياض الأطفال 24% للذكور، 24.7% للإناث فى الفئة العمرية (4 -5 سنوات)، بلغت هذه النسبة في مرحلة التعليم الابتدائي (6-11 سنة) 95.2 % للذكور، 98.7% للإناث.

أما في مرحلة التعليم الإعدادي في الفئة العمرية (12-14 سنة) فقد كانت النسبة 79.9% للذكور، 85.1% للإناث من إجمالي السكان في تلك الفئة العمرية للعام الدراسي 2018/2019 .
Advertisements

ترشيحاتنا

الحضري يهنئ المنتخب الأولمبي بـ كأس الأمم .. ويوجه رسالة لـ محمد صبحي

شاهد .. الرئيس السيسي يكتب على السبورة في الفصول التعليمية الذكية

بـ 1000 جنيه الليلة.. سيدة تدير ناديا صحيا لممارسة الدعارة والإتجار بالبشر فى الجيزة

مكاسب بالجملة | رمضان صبحي رجل البطولة.. محمد صبحي افضل حارس.. ومصطفى محمد الهداف

الاحتراف رزق | مصطفى محمد يكشف كواليس حديث شوقي غريب مع اللاعبين

حكم وضع الكراسي آخر المسجد لمن يصلون جلوسا .. الإفتاء توضح| فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيونداي تفجر مفاجأة لعملائها.. تقسيط صيانة السيارة بدون فوائد

بالأسود القصير.. أول ظهور لـ غادة عادل بعد خضوعها لعملية جراحية

بعد طول انتظار.. شاهد سيارة انفينيتي QX80 الجديدة من الداخل.. صور