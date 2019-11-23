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برلمان

النواب يطالب بتفعيل وحدة للحماية من صدمات الأسعار

السبت 23/نوفمبر/2019 - 04:21 ص
صدى البلد
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عبد الرحمن سرحان
أكد النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، ضرورة تفعيل وحدة للحماية من صدمات أسعار السلع الأساسية، حتى لا تحدث فجوة بين المخصصات الموجودة في الموازنة والأسعار المتداولة عالميًا، مشيرا إلى أنها سيكون لها دور كبير في تراجع الأسعار.

وقال النائب حسن السيد، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن "وجود وحدة مستقلة سيكون له دور في التنبؤ المستقبلي لأسعار السلع الأساسية سواء بالارتفاع أو الانخفاض، ومدى تأثيره على الموازنة، وبالتالي يكون هناك مؤشرات للأسعار".

وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أنه في ظل وجود هذه الوحدة سوف يكون هناك تحديد تلقائي لأسعار السلع الاستراتيجية والأساسية، على غرار الوقود، الذي يتم التحديد التلقائي لسعره كل 3 أشهر، من قبل لجنة مختصة، موضحًا أن أهم تلك السلع هي القمح السكر والأرز والبقوليات والزيوت.

في السياق ذاته، أشاد النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بقرار وزارة المالية الخاص بإنشاء وحدة للحماية من صدمات أسعار السلع الأساسية، مشيرًا إلى أن الموازنة تعاني دائمًا من تحمل فارق في الأسعار، ما يحملها أموالًا طائلة.

وقال عاطف مخاليف، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن وجود وحدة للحماية من صدمات أسعار السلع الأساسية يضمن عدم وجود تقلبات بالأسعار في السوق، نظرًا لاستعداد الحكومة المسبق من خلال هذه الوحدة.

وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان أن الوحدة سيكون لها دور في الحفاظ على السلع الأساسية وضبط أسعارها، إلى جانب توفيرها بشكل دائم.
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