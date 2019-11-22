ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

على هامش القاهرة السينمائي .. 3 نجوم يتحدثون لـ كاميرا صدى البلد

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 11:23 م
حنان مطاوع ومحررة
حنان مطاوع ومحررة صدى البلد
Advertisements
آيه عاطف
على هامش افتتاح الدورة الـ 41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دار الأوبرا المصرية، التقت كاميرا "صدى البلد" عددًا من نجوم الحفل، كان من بينهم الفنان إياد نصار، والفنانة مي عمر، وحنان مطاوع.

عبّر الفنان إياد نصار، عن سعادته بحضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 41، والذي أقيم مساء أمس الأول الأربعاء في دار الأوبرا المصرية.

وعن حضوره المهرجان، قال إياد نصار لكاميرا "صدى البلد": "مهم جدًا أكون موجود، عايز أشوف الأفلام وأتابعها وهحاول على قد ما أقدر أكون موجود".

كما عبر إياد نصار عن سعادته بالنجاح الذي حققه خلال الفترة الماضية قائلًا: "دائمًا ما تكون المسؤولية موجودة لتقديم كل ما هو جديد، وكل ما هو أفضل إن شاء الله".

بينما تحدثت مي لـ "صدى البلد"، عن نجاح مسلسلها الجديد "ولد الغلابة"، مع أحمد السقا: "لما بتعملي مجهود؛ بتبقي منتظرة النجاح، وطبعًا الموضوع بيبقى توفيق من عند ربنا.. فـ الحمد لله".

وأكدت مي عمر، تعاقدها على مسلسل "الفتوة"، مع الفنان ياسر جلال، وقالت: "بالفعل هخوض سباق رمضان المقبل بمسلسل الفتوة، وهو في حقبة زمنية قديمة، وده جديد، حاجة مقدمتهاش قبل كده".

بينما عبّرت حنان مطاوع، عن سعادتها وحماسها لكونها عضو لجنة تحكيم في المهرجان، خاصة أن هناك فرصة لعرض أفلام من دول مختلفة، كما أكدت أن دور المهرجان خلق فرصة للأفلام التسجيلية في أخذ حقها.

أما عن نجاح دورها في مسلسل "لمس أكتاف" فقالت: "أنا عمري ما بتوقع ردود أفعال.. أنا بتمنى النجاح.. واتمنى القبول والتميز والاختلاف بس اللي حصل في لمس أكتاف والنجاح كان فوق توقعاتي".

بينما قالت عن تحضيرها لـ شخصيتها في مسلسل "الرحلة": "الشخصية دي تحديدا كانت مرهقة عشان مرض الكانسر وربنا يعفي الناس كلها.. أنا عندي تجارب شخصية.. بابايا متوفى بالكانسر.. مفيش حد معندوش في عيلته حد مات أو عيان بالكانسر.. بس برضو روحت وقعدت مع كذا حد قبل تقديمي الدور".

وأكدت حنان مطاوع أنها تشارك في مسلسل جديد بعنوان "رحيل زهرة"، متمنية أن ينال إعجاب الجمهور.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حنان مطاوع : افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى مبهر .. فيديو

حنان مطاوع لـ صدى البلد: تجسيدي لمريضة الكانسر أرهقني بسبب وفاة والدي به.. فيديو

حاجة مقدمتهاش قبل كده.. مي عمر تكشف لـ صدى البلد كواليس مشاركتها في مسلسل الفتوة.. فيديو

عايز أشوف أفلام.. إياد نصار يكشف لـ صدى البلد كواليس حضوره افتتاح القاهرة السينمائي.. فيديو

نجوم الفن بمهرجان القاهرة السينمائي يتحدثون لـ كاميرا صدى البلد| إياد نصار:المسؤولية تفرض على تقديم كل ما هو أفضل..مي عمر: معجبة بدوري فى مسلسل الفتوة..وحنان مطاوع: شخصيتي في "الرحلة" مرهقة جدا..فيديو

اخبار الفن | من صاحب دعوة سما المصري لافتتاح القاهرة السينمائي.. تعليقات محرجة لـ شيما الحاج بعد ظهورها بالمهرجان

ترشيحاتنا

توفيق عكاشة يكشف سر انشاء جماعة الإخوان عام 1928

ثعبان يبتلع غزالًا في لمح البصر بطريقة غير متوقعة.. فيديو

لأسباب فنية .. تأجيل إطلاق القمر الصناعي المصري للاتصالات "طيبة -1"

تركي ال الشيخ يكشف عن أغلى سيارة بيعت بـ مزاد معرض الرياض اليوم

تهنئة وشكر ورجاء | رسالة محمد صلاح بعد فوز منتخب مصر بأمم أفريقيا تحت 23

مكاسب بالجملة | رمضان صبحي رجل البطولة.. محمد صبحي افضل حارس.. ومصطفى محمد الهداف

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على غرار رانيا يوسف | درة تشعل إنستجرام بـ فستان بدون بطانة

بـ فستان أسود قصير | ليلى علوي تستعرض جمالها فى أحدث ظهور

بـ جونيلا قصيرة | رانيا يوسف تخطف الأنظار فى اليوم الثالث من القاهرة السينمائي