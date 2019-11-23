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اقتصاد

الدولار يتراجع.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 23-11-2019

السبت 23/نوفمبر/2019 - 08:00 ص
الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي
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محمد صبيح
انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو 3 قروش حيث سجل 16.05 جنيه للشراء و16.15 جنيه للبيع في ختام تعاملات الأسبوع مقابل 16.08 قروش للشراء و16.18 جنيه للبيع.

وفيما يلي سعر الدولار اليوم السبت 23-11-2019، وأسعار العملات الأجنبية وفقا لآخر تحديث بالبنك المركزي المصري.

سعر الدولار

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم، شراءً 16.05، وبيعا 16.15 جنيه للبيع.

سعر اليورو​

بينما سجل سعر اليورو​ اليوم ، شراءً 17.74 وبيعا 17.86 جنيه .

سعر الجنيه الإسترليني​

أما سعر الجنيه الإسترليني​ اليوم، فقد سجل شراءً 20.70 وبيعا 20.82 جنيه.

سعر الفرنك السويسرى​

وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم،​ شراءً 16.17 وبيعا 16.27 جنيه

سعر الـ 100 الين اليابانى

أما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم، الجمعة ، فقد سجل شراءً 14.79 وبيعا 14.89 جنيه.

أسعار العملات العربية اليوم السبت 23-11-2019

سعر دينار كويتي يسجل 52.84 جنيه للشراء و53.22 جنيه للبيع.

سعر درهم إماراتي يسجل 4.37 للشراء و4.39 جنيه للبيع

سعر دينار بحريني يسجل 41.90 جنيه للشراء و42.83 جنيه للبيع.

سعر ريال عماني 41.49 جنيه للشراء و 41.95 جنيه للبيع.

سعر دينار أردني 22.45 جنيه للشراء و22.79 جنيه للبيع.
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