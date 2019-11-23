نستطيع استضافة كأس العالم.. رياضة النواب: تنظيم بطولتي أفريقيا في وقت قصير حدث استثنائي

رياضة النواب: تنظيم بطولتي أفريقيا في وقت قصير حدث استثنائي

برلماني: تنظيم بطولتين قاريتين في وقت قصير حدث تاريخي لمصر

عبر أعضاء مجلس النواب، عن سعادتهم الكبير بعد نجاح مصر في تنظيم بطولتي أفريقيا للكبار و تحت 23 سنة، التي فازت بها مصر، بهدفين مقابل هدف، خلال أشهر قليلة، وهو أمر يعبر عن مدى قدرة مصر التنظيمية، واستطاعتها استضافة أي حدث عالمي.كما أشادوا بالحفل الختامي للبطولة الأفريقية تحت 23 سنة، والتي تأتي استكمالًا للإنجاز التاريخي الذي حققته مصرفي بطولة أفريقيا للكبار.بداية، قال النائب طارق السيد، وكيل لجنة الشباب والرياضة، بمجلس النواب، إن تنظيم مصر لبطولتي أمم أفريقيا للكبار وتحت 23 سنة، في فترة وجيزة للغاية، وخروجهما بأفضل شكل، يعبر قدرة مصر التنظيمية على استضافتها لأي بطولة.وأضاف النائب طارق السيد، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن تنظيم بطولتين قاريتين خلال أشهر قليلة، ليس بمقدور أي دولة القيام به، إلا إذا كانت تتمتع بسمات خاصة، تتعلق بالأمن والإمكانيات، وهو أمر متوفر في مصر إلى حد كبير، وأعرب عن تقديره للمسؤولين الذين أسهموا في خروج التنظيم بهذا الشكل.وأوضح عضو مجلس النواب أن على الرغم من الظروف التي مرت بها الكرة المصرية الفترة الأخيرة، إلا أن ذلك لم يمنعها من نجاحها في تنظيم بطولتين قاريتين متتاليتين، وهو حدث تاريخي بكل المقاييس، وسيدون في تاريخ الكرة المصرية.وتوجه النائب بالشكر للقائمين على تنظيم البطولتين، والحفل الختامي للبطولة، اليوم، بعد الحفل التاريخي أيضًا للبطولة الأفريقية الماضية للكبار، مشيرًا إلى أن الحدث لا يتوقف فقط عند الاستفادة الرياضية، فهناك انعكاس كبير على صورة مصر أمنيا وحضاريًا، واقتصاديًا أيضًا.كما أشادت غادة صقر، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بالجهد الكبير الذي بذلته مصر في تنظيم بطولتي أفريقيا للكبار وتحت 23 سنة، خلال وقت قصير للغاية، مؤكدةً أن هذا الأمر يعكس قدرة مصر وجدارتها باستضافة أي بطولة عالمية، واعتبرت أن تنظيم بطولتين قاريتين خلال أشهر قليلة، حدثًا استثنائيًا لمصر.وأشارت النائبة غادة صقر، في تصريحات لـ "صدى البلد"، إلى أن تنظيم بطولتي أفريقيا له دلالات قوية على الأمان الذي تتمتع به مصر، واستطاعت أن تنقل صورة إيجابية عن دورها ومكانتها القارية والدولية، متابعة: "الجميع منبهر بالتنظيم العالمي".وأضافت النائبة غادة صقر، أن نجاح مصر في التنظيم ليس أمرًا سهلًا، بل جاء بعد مجهود شاق من القيادات التنفيذية، بداية من الرئيس عبد الفتاح السيسي مرورا بوزير الشباب والرياضة، إلى اتحاد كرة القدم واللاعبين.كما أشادت بحفل النهائي الأكثر من رائع الذي خرجت به بطولة إفريقيا تحت 23 سنة، معؤكدة أن مصر تستطيع تنظيم أكبر البطولات العالمية، حتى كأس العالم.