رجالة.. أحمد صلاح حسني يوجه رسالة للاعبي المنتخب الأولمبي بعد التتويج

هنأ الفنان أحمد صلاح حسني، منتخب مصر الأوليمبي بعد تتويجه ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، وذلك عقب الفوز على منتخب كوت ديفوار بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي.



وكتب أحمد صلاح حسني، عبر حسابه على تويتر "أ‏ ‏الف مبروك لمصر ولشعب مصر .... رجاله ‎#مصر_كوت_ديفوار ‎#ابطال_افريقيا".



وسجل هدفي منتخب مصر كل من، كريم العراقي و رمضان صبحي، بينما سجل هدف منتخب كوت ديفوار ابوبكر دومبيا.



وتأهل منتخب الفراعنة إلى نهائي البطولة عقب الفوز على جنوب إفريقيا بثلاثية نظيفة في مباراة نصف نهائي البطولة على استاد القاهرة الدولي، وبهذا الفوز أيضا تأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 للمرة الـ12 في تاريخه.



وبدأ المنتخب المصري مشواره في البطولة بالفوز على مالي بهدف نظيف، ثم الفوز أمام غانا بنتيجة 3-2، والفوز على الكاميرون بنتيجة 2-1؛ ليتأهل إلى الدور نصف النهائي بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط.



