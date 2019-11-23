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حوادث

اليوم ..الحكم في دعوى تطالب بطرد سفير قطر من مصر

السبت 23/نوفمبر/2019 - 07:01 ص
شعار النيابة
شعار النيابة
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محمد زهير
تصدر اليوم محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، حكمها فى الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، التى تطالب بإلزام رئيس الجمهورية بصفته، بطرد السفير القطرى من مصر.

وذكرت الدعوى رقم 59238 لسنة 70 قضائية، أن محكمة جنايات القاهرة أصدرت أحكامها في قضية التخابر مع قطر، وتضمنت السجن 40 سنة للرئيس الأسبق محمد مرسى، وسكرتيره أمين الصيرفي، وإعدام 6 متهمين آخرين في القضية، بينهم 4 صحفيين، أحدهم أردني الجنسية.

كما قضت بالسجن 25 سنة لمدير مكتب مرسى، وأحمد عبدالعاطي، و15 سنة لابنة "الصيرفي"، ومثلها للمتهم خالد رضوان، مدير الإنتاج بقناة "مصر 25" التابعة لجماعة الإخوان والمغلقة حاليًا.


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