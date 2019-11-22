ملك التنشين .. رواية جديدة من تأليف وزير التعليم الأسبق

استضافت مكتبة مصر الجديدة العامة ندوة لمناقشة رواية "ملك التنشين" تأليف الدكتور احمد جمال الدين وزير التعليم الأسبق، وجاء ذلك بحضور نخبة من كبار المفكرين والنقاد والكتاب والصحفيين.



وتعد هذه الرواية هي العمل الأدبي الثالث للدكتور أحمد جمال الدين ، بعد رواية «لقاء في واحة الحنين» ورواية «فتاة هايدلبرج الأمريكية»، وايضا مؤلفه «كيفية إصلاح مؤسسات الدولة كما ان وزير التعليم الأسبق مؤسس لصالون ثقافي يحمل اسمه يعقد شهريا ويناقش قضايا المجتمع في كل المجالات.



أوضح الإعلامي والشاعر الدكتور جمال الشاعر أن عنوان الرواية متميز وجذاب ولذلك يتوقع نجاحًا كبيرًا لها بمجرد تحولها إلى عمل درامي أو فيلم سينمائي ، مؤكدًا انه يرى أن الرواية التي تتميز بسهولة القراءة ومتعتها إنما تعبر عن حالة مجتمعية لها قدر كبير من المصداقية لدرجة أن القارئ يتصور في البداية أنها سيرة ذاتية للمؤلف أو سيرة لشخص آخر يعرفه عن قرب ، وكذلك تعبر الرواية عن أزمة الشخصية المصرية في السنوات التي تجري فيها أحداث الرواية.



ومن بين الشخصيات العامة التي شاركت في الندوة وعبرت عن تفاعلها مع أحداث الرواية الدكتور محمد عوض تاج الدين وزير الصحة الأسبق ، واللواء محسن النعماني وزير التنمية المحلية الأسبق.



كما قدم دراسة نقدية متعمقة في الرواية كل من الدكتور محمود الضبع والدكتور شوكت المصري والدكتور حسين محمود والأستاذ أسامه الرحيمي والأستاذ أسامة عرابي والأستاذ محمد الكفراوي والأديبة منى الشيمي والدكتور عمرو سرحان وغيرهم من النقاد والمثقفين ، وقد رحب بالحضور الدكتور نبيل حلمي أمين عام جمعية مصر الجديدة.