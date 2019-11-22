ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

ملك التنشين .. رواية جديدة من تأليف وزير التعليم الأسبق

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 11:23 م
الدكتور أحمد جمال
الدكتور أحمد جمال الدين
Advertisements
قســــم التعليــــم
استضافت مكتبة مصر الجديدة العامة ندوة لمناقشة رواية "ملك التنشين" تأليف الدكتور احمد جمال الدين وزير التعليم الأسبق، وجاء ذلك بحضور نخبة من كبار المفكرين والنقاد والكتاب والصحفيين.

وتعد هذه الرواية هي العمل الأدبي الثالث للدكتور أحمد جمال الدين ، بعد رواية «لقاء في واحة الحنين» ورواية «فتاة هايدلبرج الأمريكية»، وايضا مؤلفه «كيفية إصلاح مؤسسات الدولة كما ان وزير التعليم الأسبق مؤسس لصالون ثقافي يحمل اسمه يعقد شهريا ويناقش قضايا المجتمع في كل المجالات.

أوضح الإعلامي والشاعر الدكتور جمال الشاعر أن عنوان الرواية متميز وجذاب ولذلك يتوقع نجاحًا كبيرًا لها بمجرد تحولها إلى عمل درامي أو فيلم سينمائي ، مؤكدًا انه يرى أن الرواية التي تتميز بسهولة القراءة ومتعتها إنما تعبر عن حالة مجتمعية لها قدر كبير من المصداقية لدرجة أن القارئ يتصور في البداية أنها سيرة ذاتية للمؤلف أو سيرة لشخص آخر يعرفه عن قرب ، وكذلك تعبر الرواية عن أزمة الشخصية المصرية في السنوات التي تجري فيها أحداث الرواية.

ومن بين الشخصيات العامة التي شاركت في الندوة وعبرت عن تفاعلها مع أحداث الرواية الدكتور محمد عوض تاج الدين وزير الصحة الأسبق ، واللواء محسن النعماني وزير التنمية المحلية الأسبق.

كما قدم دراسة نقدية متعمقة في الرواية كل من الدكتور محمود الضبع والدكتور شوكت المصري والدكتور حسين محمود والأستاذ أسامه الرحيمي والأستاذ أسامة عرابي والأستاذ محمد الكفراوي والأديبة منى الشيمي والدكتور عمرو سرحان وغيرهم من النقاد والمثقفين ، وقد رحب بالحضور الدكتور نبيل حلمي أمين عام جمعية مصر الجديدة.
ملك التنشين .. رواية جديدة من تأليف وزير التعليم الأسبق
ملك التنشين .. رواية جديدة من تأليف وزير التعليم الأسبق
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

لأسباب فنية .. تأجيل إطلاق القمر الصناعي المصري للاتصالات "طيبة -1"

تحذيرات من عواقب وخيمة.. الائتلاف الحاكم في إثيوبيا يندمج في حزب واحد

شاهد.. ألسنة اللهب تتصاعد من محرك طائرة بعد إقلاعها وذعر بين الركاب

تركي ال الشيخ يكشف عن أغلى سيارة بيعت بـ مزاد معرض الرياض اليوم

يتخطى الـ 23 عامًا.. تعرف على مصير مشاركة رمضان صبحي في أولمبياد طوكيو

في الوقت القاتل .. كوت ديفوار تتعادل مع منتخب مصر الأوليمبي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على غرار رانيا يوسف | درة تشعل إنستجرام بـ فستان بدون بطانة

بـ فستان أسود قصير | ليلى علوي تستعرض جمالها فى أحدث ظهور

بـ جونيلا قصيرة | رانيا يوسف تخطف الأنظار فى اليوم الثالث من القاهرة السينمائي