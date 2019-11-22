وزير الرياضة عن الفوز بالبطولة الأفريقية: امتدادا طبيعي لنهضة مصر الشاملة

قال وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، إن حصول المنتخب الاولمبي على لقب البطولة الأفريقية لكرة القدم تحت 23 عاما والتى استضافتها مصر فضلا عن تأهله لمنافسات الدورة الأوليمبية المقبلة طوكيو 2020 يمثل إنجازا تاريخيا غير مسبوق وإضافة جديدة للرياضة المصرية بوجه ولكرة القدم على وجه الخصوص.



وأكد أن هذا الإنجاز يمثل امتدادا طبيعيا للإنجازات والنهضة الشاملة التى تشهدها مصر خلال الفترة الحالية فى ظل قيادة سياسية واعية للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية الذى طالما كان حريصًا على تحقيق حلم الشعب المصرى فى بناء الدولة المصرية العصرية الحديثة من خلال تهيئة الأجواء والظروف الملاءمة للإبداع والإنجاز فى شتى المجالات وتمثل الرياضة أحد أهم جوانبها .



وأشار الوزير إلى أن مصر تعيش حاليا حالة من الازدهار الرياضى فى مختلف مفردات المنظومة الرياضية، وانعكس ذلك فى التنظيم المبهر لفعاليات البطولة الأفريقية تحت 23 سنة ومن قبلها بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم مصر 2019، فضلا عن الأداء المشرف والرائع للمنتخب المصري الأولمبي خلال المنافسات وتحقيقه اللقب الأفريقى لأول مرة فى تاريخ كرة القدم المصرية.