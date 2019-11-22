أخبار البرلمان| هدية 2020.. زيادة دعم الفرد على بطاقة التموين لـ 100 جنيه.. وإشادة بنجاح تنظيم أفريقيا تحت 23 سنة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار المهمة الجمعة 22 نوفمبر، بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نستعرضها فيما يلي:



هدية البرلمان للمصريين في٢٠٢٠.. زيادة دعم الفرد على بطاقة التموين لـ١٠٠ جنيه



يعتبر المواطن المصري هو البطل الحقيقى الذى تحمل فاتورة الإصلاح الاقتصادى واكتوى بنار غلاء الأسعار من أجل بناء بلده ، وفى محاولة رد الجميل لهذا المواطن البسيط الذى يحمى بلده ويشارك دائما فى بناءها كان للحكومة ان تقف بجواره وذلك بعد تراجع عدد من أسعار السلع خلال الفترة الأخيرة وكان آخرها ما أعلن عنها وزير التموين بشأن إنخفاض 4 سلع أساسية بداية شهر ديسمبر المقبل وهى الزيت والسكر والأرز والدقيق ، ولم يقف البرلمان مكتوفى الأيدى هو الاخر دعم محدودى الدخل ، حيث كان للنواب دور فى تقديم الإقتراحات لزيادة دعم بطاقات التموين ، فى نوع من تخفيف الأعباء على كاهل المواطنين البسطاء، وينتظر المصريون هدية البرلمان لهم فى عام 2020 بزيادة دعم الفرد على بطاقة التموين إلى 100 جنيه.



نستطيع استضافة كأس العالم.. رياضة النواب: تنظيم بطولتي أفريقيا في وقت قصير حدث استثنائي



أشادت غادة صقر، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بالجهد الكبير الذي بذلته مصر في تنظيم بطولتي أفريقيا للكبار وتحت 23 سنة، خلال وقت قصير للغاية، مؤكدةً أن هذا الأمر يعكس قدرة مصر وجدارتها باستضافة أي بطولة عالمية، واعتبرت أن تنظيم بطولتين قاريتين خلال أشهر قليلة، حدثًا استثنائيًا لمصر.



تؤدي لتراجع أسعار الفواتير .. النواب يتدخل لمراجعة نظام شرائح الكهرباء



قال النائب بدير عبد العزيز، عضو لجنة الطاقة والبيئة، بمجلس النواب، إنه سيتقدم بطلب إحاطة لوزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر، بسبب ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء، وطريقة احتساب الشرائح، في حال لم تقدم الحكومة حلًا للأزمة.



برلمانى يطالب بخفض سعر الفائدة الجمركية لتراجع سعر الدواجن



طالب محمود شعلان عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الحكومة بتخفيض سعر الفائدة الجمركية وتخفيض سعر المنتجات المستوردة داخل الأسواق المصرية، ومن ضمنها أعلاف الدواجن والأدوية المنشطة لهم.



بعد تسريبات التعديل الوزاري.. تعرف على إجراء التعديلات وفقا للدستور ولائحة البرلمان

سؤال يطرحه الجميع ويشغل الرأي العام والشارع المصري حول هل سيكون هناك تعديلات وزارية الفترة المقبلة وما هي الإجراءات الدستورية والبرلمانية في حالة وجود تعديلات وزارية نتعرف على هذه التساؤلات من خلال هذا التقرير الذي تسطره لكم "صدى البلد"



متحدث البرلمان مهنئا غادة والي بمنصبها الأممي: فخر لكل امرأة مصرية



تقدم الدكتور صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية و عضو مجلس النواب بالتهنئة للدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى لتوليها منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة المدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية فى فيينا.