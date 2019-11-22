تحركوا الصخر .. أيمن يونس يهنئ المنتخب الأولمبي ببطولة أمم إفريقيا

هنأ أيمن يونس لاعب الزمالك السابق، منتخب مصر الأولمبي بعد تتويجه ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، وذلك عقب الفوز على منتخب كوت ديفوار 2-1 خلال المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي.



وكتب أيمن يونس، عبر حسابه على تويتر "‏‏ ‏‏منتخبنا الأوليمبي بطل أفريقيا ..روح اصرار عزيمه قوه...ايه الجمال ده ..شرفتونا..شكرا شوقي غريب و جهازك المحترم ...شكرا لكل اللاعبين ..جماهير مصر بصراحه انتوا تحركوا الصخر ..شكر كمان لكل واحد ساهم في ظهور مصر بملاعبها بهذا الشكل الراقي الرائع...مبروووك علينا منتخب قوي .🌹🌹🌹🌹 "



وسجل هدفي منتخب مصر كريم العراقي و رمضان صبحي، بينما سجل هدف منتخب كوت ديفوار ابوبكر دومبيا.



وتأهل منتخب الفراعنة إلى نهائي البطولة عقب الفوز على جنوب إفريقيا بثلاثية نظيفة في مباراة نصف نهائي البطولة على استاد القاهرة الدولي، وبهذا الفوز أيضا تأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 للمرة الـ12 في تاريخه.



وبدأ المنتخب المصري مشواره في البطولة بالفوز على مالي بهدف نظيف، ثم الفوز أمام غانا بنتيجة 3-2، والفوز على الكاميرون بنتيجة 2-1؛ ليتأهل إلى الدور نصف النهائي بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط.



