ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

لقطات تشاهدها للمرة الاولى لمجرة درب التبانة .. مشهد مبهر

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 11:33 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد شريف
ابتكر علماء الفلك في أستراليا "منظرًا فريدًا" لرؤية مجرة درب التبانة وأخذ معلومات من التلسكوب الراديوي وإنتاج صورة عن شكل مجرتنا إذا استطاع الإنسان رؤية موجات الراديو.

تظهر الصورة من تلسكوب Murchison Widefield Array انبعاثات راديو منخفضة التردد من مركز المجرة باللونين الأصفر والذهبي ، مع بقع من اللون الأزرق والأخضر.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"البريطانية، قال عالم الفيزياء الفلكية الدكتور ناتاشا هورلي ووكر: "صورنا تتجه مباشرة إلى منتصف درب التبانة ، نحو منطقة يطلق عليها علماء الفلك مركز المجرة".

استخدم فريق من جامعة كورتين الصورة الضخمة لاكتشاف بقايا 27 من النجوم الضخمة التي انفجرت في المستعرات الأعظمية ، واحدة منها حدثت قبل 9000 عام ، وكانت مرئية في السماء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأرض تقابل الوحش.. أندروميدا تبتلع مجرة درب التبانة.. فيديو وصور

خروج أول نجم من مجرة درب التبانة عبر ثقب أسود

تنبأ بها فلكي قبل 30 عاما.. 10 معلومات عن مغادرة أول نجم لـ مجرة درب التبانة

اكتشاف علمي مذهل في قلب مجرة درب التبانة.. فيديو

حدث تاريخي | ناسا تعلن اكتشاف مياه خارج الأرض واكتمال ظروف وجود حياة أخرى.. فيديو

يساوي طاقة الشمس في سنوات خلال ثوانٍ.. أقوى انفجار في الكون واستمرار آثاره حتى الآن

ترشيحاتنا

عروس تبتر ذراعها قبل زفافها للزواج من فتى احلامها .. والسبب مؤلم

شاهد .. الرئيس السيسي يكتب على السبورة في الفصول التعليمية الذكية

بـ 1000 جنيه الليلة.. سيدة تدير ناديا صحيا لممارسة الدعارة والإتجار بالبشر فى الجيزة

ممر شرفي | هكذا فعل جهاز كوت ديفوار مع لاعبي منتخب مصر لتسليمهم جوائز الفوز | شاهد

يارب أبقى محجبة .. شاهد| رضوى الشربيني ترتدي الحجاب على الهواء

هل يجوز للرجل أن يغسل زوجته بعد وفاتها والعكس .. الإفتاء توضح|فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على غرار رانيا يوسف | درة تشعل إنستجرام بـ فستان بدون بطانة

بـ فستان أسود قصير | ليلى علوي تستعرض جمالها فى أحدث ظهور

بـ جونيلا قصيرة | رانيا يوسف تخطف الأنظار فى اليوم الثالث من القاهرة السينمائي