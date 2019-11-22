لقطات تشاهدها للمرة الاولى لمجرة درب التبانة .. مشهد مبهر

ابتكر علماء الفلك في أستراليا "منظرًا فريدًا" لرؤية مجرة درب التبانة وأخذ معلومات من التلسكوب الراديوي وإنتاج صورة عن شكل مجرتنا إذا استطاع الإنسان رؤية موجات الراديو.



تظهر الصورة من تلسكوب Murchison Widefield Array انبعاثات راديو منخفضة التردد من مركز المجرة باللونين الأصفر والذهبي ، مع بقع من اللون الأزرق والأخضر.



وبحسب صحيفة "ديلي ميل"البريطانية، قال عالم الفيزياء الفلكية الدكتور ناتاشا هورلي ووكر: "صورنا تتجه مباشرة إلى منتصف درب التبانة ، نحو منطقة يطلق عليها علماء الفلك مركز المجرة".



استخدم فريق من جامعة كورتين الصورة الضخمة لاكتشاف بقايا 27 من النجوم الضخمة التي انفجرت في المستعرات الأعظمية ، واحدة منها حدثت قبل 9000 عام ، وكانت مرئية في السماء.

