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حوادث

اليوم.. نظر قضية خلية الوراق الإرهابية الثانية

السبت 23/نوفمبر/2019 - 03:01 ص
نظر قضية خلية الوراق
نظر قضية خلية الوراق
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احمد مهدي
تستكمل الدائرة الأولى، إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة متهمين اثنين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الوراق الإرهابية.

وجاء بأمر الإحالة أنهما فى 25 يناير 2015، بدائرة قسم الوراق، أسسا المتهمان أحمد عبد الحفيظ، وحاتم محمد إبراهيم، وآخر متوفى جماعة إرهابية فيما بينهم ومن أغراضها الدعوة لمنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على القوات الشرطية ومؤسسات الدولة وقد استخدموا الإرهاب لتنفيذ مشاريعهم الإجرامية.

وشرع المتهمان وثالث متوفى فى قتل قتل المجنى عليهم مأمورى الضبط القضائى سامى عزت محمود فهمى، والنقيب عبد الرحمن شحاتة، وقوات الشرطة المرافقة لهما بأن أطلق المتهم المتوفى صوبهم وابلًا من الأعيرة النارية من سلاحه قاصدًا الخلاص منهم حال تواجد المتهمين رفقته على مسرح الواقعة إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه.
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