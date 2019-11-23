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رياضة

رد فعل هاني أبوريدة عقب تتويج المنتخب الأولمبي بـ أمم إفريقيا

السبت 23/نوفمبر/2019 - 12:29 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
أجرى المهندس هاني أبو ريدة، عضو المكتبين التنفيذيين بالاتحادين الإفريقي والدولي، اتصالا هاتفيا بالكابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، عقب نهاية مباراة المنتخب المصري مع نظيره الايفواري في نهائي بطولة الأمم الأفريقية تحت ٢٣ سنة، والتي أقيمت على أرض مصر في الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر.

ونجح منتخب مصر في الفوز على منتخب كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية التي أقيمت اليوم الجمعة، على ملعب استاد القاهرة، في حضور أكثر من 70 الف مشجع، لتكون البطولة الأولى من نوعها في دولات بطولات المنتخبات المصرية.

ابو ريدة قدم التهنئة للمنتخب في اتصاله الهاتفي مع المدير الفني، وأعرب له عن سعادته بالانجاز الذي تحقق بداية من التأهل للأولمبياد وحتى التتويج بالبطولة مساء اليوم، وطلب منه نقل تهانيه إلى كل أفراد الجهاز الفني واللاعبين.
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