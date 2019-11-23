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حوادث

اليوم.. محاكمة 34 متهمًا في قضية اقتحام قسم التبين

السبت 23/نوفمبر/2019 - 02:01 ص
محاكمة 34 متهمًا
محاكمة 34 متهمًا في قضية اقتحام قسم التبين
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رامى المهدي
تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، إعادة محاكمة 34 متهمًا فى قضية "اقتحام قسم التبين".

كانت محكمة النقض قد ألغت فى 5 يوليو 2018، أحكام السجن الصادرة ضد 47 متهمًا فى القضية، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

وجدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، قضت فى 5 نوفمبر 2016، بالسجن المشدد 15 سنة لـ21 متهمًا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 متهمًا، والمشدد 7 سنوات لـ11 متهمًا، وإلزام المحكوم عليهم قيمة 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهًا قيمة التلفيات التى أحدثوها، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة.
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محاكمة 34 متهما بـ"اقتحام قسم التبين" اليوم

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