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رياضة

شاهد.. رسالة عبد الله السعيد لـ المنتخب الأوليمبي

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 11:22 م
عبد الله السعيد
عبد الله السعيد
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محمد بدران

هنأ عبد الله السعيد لاعب نادى بيراميدز، منتخب مصر الأوليمبي بعد تتويجه بمسابقة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عام، عقب الفوز على منتخب كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف بالمباراة التي اقيمت اليوم الجمعة باستاد القاهرة الدولي.

وكتب عبد الله السعيد، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"‏‏‏ ‏‏‏مبروك مستقبل مصر البطولة، شرفتونا 🏆🇪🇬 "

وسجل هدفي منتخب مصر كريم العراقي و رمضان صبحي، بينما سجل هدف منتخب كوت ديفوار ابوبكر دومبيا.

وتأهل منتخب الفراعنة إلى نهائي البطولة عقب الفوز على جنوب إفريقيا بثلاثية نظيفة في مباراة نصف نهائي البطولة على استاد القاهرة الدولي، وبهذا الفوز أيضا تأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 للمرة الـ12 في تاريخه.

وبدأ المنتخب المصري مشواره في البطولة بالفوز على مالي بهدف نظيف، ثم الفوز أمام غانا بنتيجة 3-2، والفوز على الكاميرون بنتيجة 2-1؛ ليتأهل إلى الدور نصف النهائي بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط.

شاهد.. رسالة عبد الله السعيد لـ المنتخب الأوليمبي
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