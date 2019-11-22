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رياضة

شوقي غريب: أهدي الفوز للرئيس السيسي وأسر الشهداء.. ولا ألتفت لـ اقتراحات أحد

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 11:26 م
شوقي غريب المدير
شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الاولمبي
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حسن العمدة
اعرب شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي عن سعادته بالتتويج بكأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة على حساب منتخب كوت ديفوار والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

وقال غريب ، أبارك للشعب المصري علي تلك البطولة التي تحتضنها مصر وأهدي كأس الامم لـ رئيس جمهوريه مصر العربية عبدالفتاح السيسي، وأشرف صبحي وعمرو الجنايني وأسر شهداء الوطن.

وأضاف: انه لديه قواعد وخططا وضعها من قبل إنطلاق البطولة مضيفا: "نجحنا في التأهل إلى طوكيو 2020 والتتويج بالبطولة واستعدينا لتلك البطولة من 20 شهرا".

وتابع: عملت 3 تغييرات كانت مؤثرة فى المباراة ، وجميع اللاعبين نفذوا كافة تعليماتي خلال 120 دقيقة .

وبسؤاله عن اختيار 3 لاعبين من المنتخب الأول وفق مقترحات نجوم الكرة المصرية له، قال: لا التفت لـ مقترحاتهم واختيارتهم والقرار يرجع لي وليس شخصا آخر.

واختتم: ان جماهير مصر بكت منذ 3 شهور فى ستاد القاهرة ولكن اليوم فرح الشعب ولم يرحل من الاستاد الا وهو سعيد.
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