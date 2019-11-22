شوقي غريب: أهدي الفوز للرئيس السيسي وأسر الشهداء.. ولا ألتفت لـ اقتراحات أحد

اعرب شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي عن سعادته بالتتويج بكأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة على حساب منتخب كوت ديفوار والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020.



وقال غريب ، أبارك للشعب المصري علي تلك البطولة التي تحتضنها مصر وأهدي كأس الامم لـ رئيس جمهوريه مصر العربية عبدالفتاح السيسي، وأشرف صبحي وعمرو الجنايني وأسر شهداء الوطن.



وأضاف: انه لديه قواعد وخططا وضعها من قبل إنطلاق البطولة مضيفا: "نجحنا في التأهل إلى طوكيو 2020 والتتويج بالبطولة واستعدينا لتلك البطولة من 20 شهرا".



وتابع: عملت 3 تغييرات كانت مؤثرة فى المباراة ، وجميع اللاعبين نفذوا كافة تعليماتي خلال 120 دقيقة .



وبسؤاله عن اختيار 3 لاعبين من المنتخب الأول وفق مقترحات نجوم الكرة المصرية له، قال: لا التفت لـ مقترحاتهم واختيارتهم والقرار يرجع لي وليس شخصا آخر.



واختتم: ان جماهير مصر بكت منذ 3 شهور فى ستاد القاهرة ولكن اليوم فرح الشعب ولم يرحل من الاستاد الا وهو سعيد.