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رياضة

شوقي غريب افضل مدير فني بـ أمم افريقيا تحت 23 عاما

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 11:30 م
صدى البلد
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نور عادل
توج شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بجائزة أفضل مدير فني في بطولة كاس امم افريقيا تحت ٢٣ سنة.

ونشر الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" تغريدة عبر حسابه على تويتر أكد فيها فوز غريب بالجائزة رغم عدم الإعلان عنها في الملعب بحفل تسليم الجوائز والميداليات.

توج منتخب مصر الأوليمبي بمسابقة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما وذلك عقب الفوز على منتخب كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف بالمباراة التي أقيمت اليوم الجمعة باستاد القاهرة الدولي.

وسجل هدفي منتخب مصر كريم العراقي و رمضان صبحي، بينما سجل هدف منتخب كوت ديفوار ابوبكر دومبيا.
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